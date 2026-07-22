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IND vs ZIM Playing 11: वैभव-अभिषेक की तूफानी जोड़ी करेगी ओपनिंग, 2 युवा स्टार्स का डेब्यू तय; देखें भारत की संभावित 11

IND vs ZIM 1st T20: हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में भारत की प्लेइंग XI कैसी होगी? कौन करेगा ओपनिंग और किसे मिलेगा डेब्यू का मौका? पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

By: Shivani Singh | Published: July 22, 2026 7:35:54 PM IST

IND vs ZIM 1st T20: हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में भारत की प्लेइंग XI कैसी होगी? कौन करेगा ओपनिंग और किसे मिलेगा डेब्यू का मौका? पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
IND vs ZIM 1st T20: हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में भारत की प्लेइंग XI कैसी होगी? कौन करेगा ओपनिंग और किसे मिलेगा डेब्यू का मौका? पढ़ें पूरी रिपोर्ट.


IND vs ZIM 1st T20 Playing XI Preview: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय पारी का आगाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी करती नजर आ सकती है. इसके अलावा, दो भारतीय खिलाड़ियों को इस मुकाबले में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिल सकता है.

टीम इंडिया इस सीरीज में अपनी युवा गेंदबाजी ब्रिगेड के साथ उतरी है. स्पिन विभाग की बात करें तो इंग्लैंड दौरे पर फीके रहे अनुभवी रवि बिश्नोई के साथ-साथ अब हर्ष दुबे भी टी20 इंटरनेशनल डेब्यू की रेस में बने हुए हैं. हर्ष इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं.

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यश या अशोक: किसे मिलेगी डेब्यू कैप?

भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण में प्रिंस यादव और मयंक यादव के अलावा दो नए चेहरे—अशोक शर्मा और यश ठाकुर शामिल हैं, जिन्हें पहली बार राष्ट्रीय टीम में चुना गया है. इनमें से किसी एक या फिर दोनों को ही पहले मैच में डेब्यू कैप मिल सकती है. हालांकि, अगर कप्तान श्रेयस अय्यर अनुभव को तरजीह देते हैं (क्योंकि प्रिंस और मयंक के पास पहले से थोड़ा अनुभव है), तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि पेस अटैक में सिर्फ एक ही नए खिलाड़ी को मौका मिले.

यश ठाकुर अपनी वैरिएशन (किस्म-किस्म की गेंदों) के लिए जाने जाते हैं. आईपीएल में वे पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं. वहीं दूसरी तरफ, अशोक शर्मा के पास बेहतरीन रफ्तार है. हाल ही में श्रीलंका ‘ए’ के खिलाफ हुई त्रिकोणीय सीरीज में यश ने भारत ‘ए’ के लिए घातक गेंदबाजी की थी, जबकि उस सीरीज में अशोक शर्मा भी टीम का हिस्सा थे. ऐसे में वर्कलोड और रोटेशन पॉलिसी को देखते हुए पूरी उम्मीद है कि इस सीरीज के दौरान दोनों को ही अपनी-अपनी डेब्यू कैप मिल जाए.

भारत की संभावित प्लेइंग XI:

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर/अशोक शर्मा, मयंक यादव.

जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग XI:

तादिवानाशे मरुमानी (विकेटकीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेसली मधेवेरे, मिल्टन शुम्बा, वेलिंगटन मशाकाद्जा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी, रिचर्ड नगारवा, तनाका चिवांगा/न्यूमैन न्यामहूरी.

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