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IND vs ZIM: अशोक शर्मा का डेब्यू, खूंखार गेंदबाज की भी वापसी… पहले टी20 में इन धुरंधरों के साथ उतरा भारत

IND vs ZIM 1st T20I: IPL 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज अशोक शर्मा का इंटरनेशनल डेब्यू हो गया है. वह जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के लिए पहला टी20 मुकाबला खेल रहे हैं. उनके साथ ही टीम में मयंक यादव और रिंकू सिंह की भी वापसी हुई है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 23, 2026 4:16:16 PM IST

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय तेज गेंदबाज अशोक शर्मा का डेब्यू.
जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय तेज गेंदबाज अशोक शर्मा का डेब्यू.


IND vs ZIM 1st T20I Playing XI: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो गया है. इस सीरीज का पहला मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टॉस के दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘हम पहले गेंदबाजी करेंगे. मैं यहां पहली बार आया हूं, इसलिए पता नहीं कि पिच कैसा खेलेगी. जिम्बाब्वे पिछले दो सालों से शानदार खेल रही है. हम तीन सीमर्स के साथ उतर रहे हैं.’ वहीं, जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने कहा, ‘यह हरारे की आम पिच नहीं है. शुरुआत में थोड़ी मूवमेंट होगी, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रहेगी. हमारी टीम में चार सीमर और एक स्पिनर हैं. जानें कैसी है दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

भारत की प्लेइंग-11 में किसे मिला मौका?

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में तेज गेंदबाज अशोक शर्मा का डेब्यू हुआ है. वह पहली बार भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में खेलते नजर आएंगे. वहीं, स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह और तेज गेंदबाज मयंक यादव की वापसी हुई है. मयंक यादव लंबे समय इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. वहीं, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर ओपनिंग करते दिखाई देंगे. बता दें कि सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मैच से ड्रॉप कर दिया गया था.

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हरारे की पिच क्या दिखाएगी असर?

पिच की बात करें, तो हरारे के मैदान पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलती है. शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, जबकि तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग मिल सकती है. इसके अलावा बीच के ओवर्स में स्पिनरों दबाव बना सकते हैं. बता दें कि हरारे के मैदान पर अभी तक 75 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पहली पारी के औसत स्कोर 150-160 रनों के बीच रहा है. इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 39 बार जीत हासिल की है, जबकि 34 मैचों में टारगेट चेज करने वाली टीम ने मुकाबला जीता है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों की बात करें, तो भारत का जिम्बाब्वे के खिलाफ पलड़ा भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच कुल 14 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 11 बार जीत हासिल की है. वहीं, जिम्बाब्वे ने भारत को 3 बार हराया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिम्बाब्वे इस सीरीज में भारत के साथ उलटफेर कर सकता है.

पहले टी20 में दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव.

जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी (डब्ल्यू), बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (सी), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी.

Tags: ashok sharmaInd vs Zim
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