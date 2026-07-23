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IND vs ZIM: बल्लेबाज या गेंदबाज… पहले टी20 में कौन बरपाएगा कहर, क्या गुल खिलाएगी हरारे की पिच?

IND vs ZIM 1st T20: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 23 जुलाई से 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू हो रही है. इस सीरीज का पहला मैच हरारे के स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. देखें इस मैदान की पिच रिपोर्ट...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 23, 2026 11:48:47 AM IST

भारत बनाम जिम्बाब्वे के पहले टी20 मैच की पिच रिपोर्ट.
भारत बनाम जिम्बाब्वे के पहले टी20 मैच की पिच रिपोर्ट.


IND vs ZIM 1st T20 Pitch Report: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम आज (23 जुलाई) को जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी. यह मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा, जो शाम 4:30 बजे से शुरू होगी. इस मुकाबले में भारतीय टीम अय्यर (Shreyas Iyer) की कप्तानी में अपनी पहली जीत की तलाश में उतरेगी.

जब से श्रेयस अय्यर भारतीय टी20 टीम के कप्तान बने हैं, तब से इस फॉर्मेट में भारत ने जीत का स्वाद नहीं चखा है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को आयरलैंड में क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी. इसके बाद इंग्लैंड में भी भारत को 0-4 से व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा. ऐसे में आज भारतीय टीम पूरी मजबूती के साथ मैदान पर उतरेगी. जानें क्या गुल खिलाएगी हरारे की पिच…

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हरारे की पिच क्या दिखाएगी असर?

भारत बनाम जिम्बाब्वे (IND vs ZIM) का पहला टी20 मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार होती है. शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को अच्छी परिस्थितियां मिल सकती हैं, जबकि तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग मिल सकती है. वहीं, बीच के ओवर्स में स्पिनरों का दबदबा देखने को मिल सकता है. हरारे के मैदान पर अभी तक 75 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पहली पारी के औसत स्कोर 150-160 रनों के बीच रहा है. इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 39 बार जीत हासिल की है, जबकि 34 मैचों में टारगेट चेज करने वाली टीम ने मुकाबला जीता है.

ये भी पढ़ें: जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं ले रहे, पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे… टी20 सीरीज से पहले उपकप्तान की हुंकार

हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

आंकड़ों की बात करें, तो भारत का जिम्बाब्वे के खिलाफ पलड़ा भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच कुल 14 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 11 बार जीत हासिल की है. वहीं, जिम्बाब्वे ने भारत को 3 बार हराया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिम्बाब्वे इस सीरीज में भारत के साथ उलटफेर कर सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

भारत: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे/रवि बिश्नोई, अशोक शर्मा/मयंक यादव, यश ठाकुर, प्रिंस यादव.

जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (डब्ल्यू)/तफदज़वा त्सिगा, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (सी), रयान बर्ल, मिल्टन शुम्बा, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजारबानी.

Tags: Ind vs Zim
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