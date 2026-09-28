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IND vs WI: कोहली के छक्कों ने उड़ाया गंभीर के चेहरे का रंग, कैमरे में कैद हुआ कोच का रिएक्शन, मचा बवाल

Gautam Gambhir Reaction Viral: विराट कोहली के शतक की चर्चा के बीच इंटरनेट पर गौतम गंभीर के रिएक्शन की तस्वीर वायरल हो रही है. गंभीर के रिएक्शन को लेकर फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. जानें पूरा मामला...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 28, 2026 2:19:21 PM IST

विराट कोहली के छक्के पर गौतम गंभीर का रिएक्शन वायरल.
विराट कोहली के छक्के पर गौतम गंभीर का रिएक्शन वायरल.


Gautam Gambhir Reaction Viral: भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शानदार शतक लगाया. उन्होंने 88 गेंद पर 139 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 10 चौके और 9 छक्के आए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 150 से भी ज्यादा का रहा. कोहली के अलावा शुभमन गिल ने भी शतकीय पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया. इस मैच के बाद विराट कोहली की पारी की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. इस बीच टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को खूब ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल, जब विराट कोहली वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तो गौतम गंभीर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था.

गंभीर के रिएक्शन पर भड़के फैंस

विराट कोहली ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की बुरी तरह पिटाई की. उन्होंने अपनी शतकीय पारी के दौरान 9 छक्के लगाए. जब उन्होंने अपनी पारी का 8वां छक्का लगाया, तो डगआउट में बैठे भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ के सभी सदस्य जश्न मना रहे थे. इस दौरान गौतम गंभीर बिना किसी भाव के शांत दिखाई दिए. ऐसा लग रहा था कि वह कोहली की पारी से खुश नहीं हैं. इसी वजह से फैंस सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर को ट्रोल कर रहे हैं. उनके रिएक्शन की तस्वीर भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.

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मैच खत्म होने के बाद क्या हुआ?

मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर ने विराट कोहली को जीत की बधाई दी. वह कोहली के पास गए और उन्हें गले लगाया. हालांकि इसके बावजूद सोशल मीडिया पर गंभीर के रिएक्शन की चर्चा हो रही है. बता दें कि अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि विराट और गंभीर के बीच तनाव की खबरें आती रहती हैं. हालांकि गंभीर और कोहली ने अपने रिश्ते में मतभेद से इन्कार कर दिया है.

कोहली ने ठोका 55वां वनडे शतक

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में अपने करियर का 55वां वनडे शतक लगाया. इसी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली के 86 शतक पूरे हो गए हैं. इसके अलावा उन्होंने अपनी 139 रनों की पारी के दौरान कोहली ने वनडे में 15,000 रनों का आंकड़ा पूरा किया. वह ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं.

Tags: Gautam Gambhirvirat kohli
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