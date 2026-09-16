IND vs WI: ऋतुराज-जडेजा की वापसी, 2 नए चेहरों की एंट्री, भारतीय वनडे टीम की 5 बड़ी बातें

Team India ODI Squad Highlights: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के लिए BCCI ने भारत की वनडे टीम का एलान कर दिया है. इस टीम में कई बड़े बदलाव हुए हैं. कुछ पुराने स्टार प्लेयर्स की वापसी हुई है, जबकि नए चेहरों पर भी दांव लगाया गया है. इस टीम की कमान एक बार फिर युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंपी गई है, जबकि केएल राहुल को उनका डिप्टी बनाया गया है. श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में केएल राहुल को उप-कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जानें भारतीय वनडे टीम की 5 बड़ी बातें…

ऋतुराज-जडेजा-सिराज की वापसी

इस सीरीज के लिए युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है. ऋतुराज गायकवाड़ आखिरी बार दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे. उन्होंने अपनी आखिरी वनडे पारी में भी शतक भी लगाया था. इसके बावजूद उन्हें बाहर कर दिया गया था. अब एशियन गेम्स की वजह से श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में गायकवाड़ को टीम में फिर से शामिल किया गया है.

वहीं, रविंद्र जडेजा ने अपना आखिरी वनडे मैच जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. उस सीरीज के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से वापसी हुई है. इसके अलावा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की भी वापसी हुई है, जो पिछले कई महीनों से वनडे टीम से दूर चल रहे थे.

नमन धीर और आकिब नबी को मौका

26 साल के युवा बल्लेबाज नमन धीर और तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है. नमन धीर को भारतीय टीम में पहली बार मौका मिला है. वहीं, आकिब नबी टेस्ट टीम का हिस्सा रहे चुके हैं, लेकिन अभी तक डेब्यू नहीं कर पाए हैं. सिलेक्टर्स ने नमन धीर के शानदार फॉर्म को देखते हुए वनडे टीम में मौका दिया है. नमन धीर ने हाल ही में शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में 10 पारियों में 72.78 की औसत से 655 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने मोहाली किंग्स के खिलाफ सिर्फ 64 गेंद पर 173 रनों की ऐतिहासिक पारी भी खेली थी. लिस्ट-ए (50 ओवर फॉर्मेट) में नमन धीर ने 11 पारियों में 4 फिफ्टी की मदद से 351 बनाए हैं.

वहीं, आकिब नबी की बात करें, तो वो घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने जम्मू-कश्मीर को रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. रेड बॉल के अलावा लिस्ट-ए में भी उनके शानदार आंकड़े हैं. इस फॉर्मेट में आकिब ने 36 मैचों में 54 विकेट चटकाए हैं.

केएल राहुल बने उप-कप्तान

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल को उप-कप्तान बनाया गया है. दरअसल, भारत की वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर थे, लेकिन वो एशियन गेम्स की वजह से इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. ऐसे में यह जिम्मेदारी केएल राहुल को सौंपी गई है.

ध्रुव जुरेल की चमकी किस्मत

इस सीरीज में ध्रुव जुरेल को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने इस रेस में ऋषभ पंत को पीछे छोड़ते हुए वनडे टीम में अपनी जगह बनाई. बता दें कि ध्रुव जुरेल ने भी अभी तक अपना वनडे डेब्यू नहीं किया है.

कोहली-रोहित भी शामिल

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा को वनडे टीम से बाहर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर मैदान पर एक साथ खेलते दिखाई देंगे.

भारत-वेस्टइंडीज का वनडे शेड्यूल

पहला वनडे- 27 सितंबर (तिरुवनंतपुरम)

दूसरा वनडे- 30 सितंबर (गुवाहाटी)

तीसरा वनडे- 3 अक्टूबर (न्यू चंडीगढ़)

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.