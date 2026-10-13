IND Vs WI T20: मैच के बीच अचानक भिड़ गए फैंस, शहीद किया, स्टैंड में चले लात-घूंसे; Video Viral

IND Vs WI T20 Viral Video: जैसा की आप सभी जानते ही हैं कि इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20I मैच हुआ और ये मैच भी टीम इंडिया ने जीता. इस जीत के साथ ही भारत एक और स्टेप आगे बढ़ गई है और सीरीज में बढ़त बना ली है. जी हां! भारतीय टीम बाकी बचे दो मैच भी जीतने के लिए पूरी जान लगाने वाली है. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर इस मैच में बल्ले से फेल रहे. हालांकि, एक लीडर के तौर पर उन्होंने अपने गेंदबाजों का समझदारी से इस्तेमाल किया. भारतीय गेंदबाजों ने भी कप्तान को निराश नहीं किया और रेगुलर इंटरवल पर विकेट लिए.

स्टेडियम में हुआ बवाल

वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में कुछ ऐसा देखने को मिला जो हैरान कर देने वाला है. दरअसल, जब भारतीय खिलाड़ी मैदान में अपना दम दिखा रहे थे तभी स्टेडियम की गैलरी या स्टैंड से एक बहुत ही शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने गए. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने सभी को हिलाकर रख दिया है. वायरल वीडियो में, भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहने एक आदमी हाथ में राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा पकड़े हुए साफ दिख रहा है. अचानक, वो आदमी अपनी सीट से उठता है और अपने पीछे खड़े दूसरे दर्शक पर हमला कर देता है.

इंदौर – होलकर स्टेडियम में हो रहे भारत वेस्टइंडीज टी 20 मैच के दौरान दशकों में किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक की पिटाई कर दी । इस दौरान युवक के कपड़े भी फट गए । मामले में पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को हटाया है https://t.co/FbfxjAZTTL — Mr. Possible Sambhav (@guptasambhav1) October 11, 2026

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वायरल हुआ वीडियो

इस दौरान मौजूद लोगों ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन हमलावर का गुस्सा शांत नहीं होता. बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों आदमी एक-दूसरे से उलझ जाते हैं और कुर्सियों पर गिर जाते हैं. जिस तरह से हाथापाई के दौरान राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया गया और उसे तोड़ा गया, उसने लोगों का ध्यान खींचा है. यह ध्यान देने वाली बात है कि देश में राष्ट्रीय झंडे का अपमान करने के लिए सख्त कानूनी नियम हैं, जिसमें जुर्माना और जेल भी शामिल है.

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