IND vs WI: वनडे के बाद टी20 की बारी! भारत-वेस्टइंडीज में किसका पलड़ा भारी, कौन मारेगा बाजी?

IND vs WI Head To Head: वनडे सीरीज में 2-1 से हराने के बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी. इस सीरीज का पहला मैच 6 अक्टूबर (बुधवार)को खेला जाएगा, जो लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी, जबकि शाई होप वेस्टइंडीज की कप्तानी करेंगे. अय्यर की अगुवाई वाली युवा भारतीय टीम टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज को रौंदने के इरादे से उतरेगी. हालांकि यह भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाला है. वेस्टइंडीज 2 बार की टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन है, जबकि भारत ने 3 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि टी20 फॉर्मेट में दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है?

टी20 में किसका पलड़ा भारी?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अभी तक कुल 31 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. इसमें से 20 मैचों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है. वहीं, वेस्टइंडीज ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 1 मैच बेनतीजा रहा है. दोनों टीमों के बीच आखिरी भिड़ंत टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हुई थी. उस मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया था. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया ने 4 गेंद बाकी रहते ही टारगेट चेज कर लिया था.

भारतीय धरती पर वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज ने भारतीय सरजमीं पर टीम इंडिया के खिलाफ 11 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इसमें से 9 मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 2 मुकाबले जीते हैं. वेस्टइंडीज ने आखिरी बार भारत को इस फॉर्मेट में 8 दिसंबर 2019 को हराया था. अब दोनों टीमें एक बार फिर भिड़ने के लिए तैयार हैं.

भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20: 6 अक्टूबर 2026 (लखनऊ)

दूसरा टी20: 9 अक्टूबर 2026 (रांची)

तीसरा टी20: 11 अक्टूबर 2026 (इंदौर)

चौथा टी20: 14 अक्टूबर 2026 (हैदराबाद)

पांचवा टी20: 17 अक्टूबर 2026 (बेंगलुरु)

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें

इस सीरीज में 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें रहेंगी. वैभव सूर्यवंशी ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया था. हालांकि अभी तक वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय सरजमीं पर एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. ऐसे में फैंस उन्हें इस सीरीज में भारतीय मैदानों पर खेलते देखने के लिए बेताब हैं.

टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नमन धीर, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, मयंक यादव.