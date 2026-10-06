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IND vs WI Ticket: 2000 का टिकट 20000 में… भारत-वेस्टइंडीज मैच के टिकटों की कालाबाजारी, VIRAL वीडियो पर बवाल

IND vs WI Ticket Black Marketing: भारत-वेस्टइंडीज की टी20 सीरीज शुरू होने से पहले टिकटों की कालाबाजारी का मामला सामने आया है. 9 अक्टूबर को होने वाले दूसरे टी20 मैच के टिकट स्टेडियम के बाहर दोगुने-तिगुने दाम पर बेचे जा रहे हैं. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: October 6, 2026 3:40:35 PM IST

भारत-वेस्टइंडीज टी20 मैच के टिकटों की कालाबाजारी.
भारत-वेस्टइंडीज टी20 मैच के टिकटों की कालाबाजारी.


IND vs WI Ticket Black Marketing: भारत और वेस्टइंडीज के बीच मंगलवार (6 अक्टूबर) से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो रही है. इस सीरीज का पहला मैच लखनऊ में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टी20 मुकाबला रांची के JSCA स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होगा. 9 अक्टूबर को होने वाले मैच के लिए टिकटों की बिक्री भी शुरू हो गई है. मंगलवार को स्टेडियम के बाहर टिकट काउंटर पर फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली. इस बीच स्टेडियम के बाहर कालाबाजारी का मामला सामने आया है. दरअसल, कुछ लोग स्टेडियम के बाहर महंगे दामों पर टिकट बेच रहे हैं. टिकट के लिए लोगों से दोगुनी-तिगुनी कीमत वसूली जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार, 2,000 रुपये वाले 4 टिकट के लिए एक व्यक्ति ने 16 हजार रुपये की मांग की. वहीं, 2500 रुपये वाले टिकट के लिए 5 हजार रुपये प्रति टिकट मांगे की जा रही है.

स्टेडियम के बाहर टिकट की कालाबाजारी

एक ओर स्टेडियम बाहर काउंटर पर फैंस घंटों तक लाइन में खड़े होकर टिकट खरीद रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर स्टेडियम के बाहर कुछ लोग टिकटों की कालाबाजारी करके ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश कर रहे हैं. खुलेआम टिकटों की कालाबाजारी से टिकट बिक्री की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

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टिकट कालाबाजारी का वीडियो वायरल

रांची में स्टेडियम के बाहर का एक वीडियो ही सोशल मीडिया पर सामने आया है, तो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो  झारखंड विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बाबूलाल मरांडी ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर शेयर किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत-वेस्टइंडीज क्रिकेट मैच के टिकटों की कालाबाजारी खुलेआम चल रही है. एक्स पर उन्होंने लिखा, ‘दिहाड़ी मजदूरों, रेजा-कुलियों और गरीब मजदूरों को लाइन में खड़ा कर टिकट खरीदवाए जा रहे हैं. फिर वही टिकट दोगुने-तिगुने दाम पर बेचे जा रहे हैं.’ हालांकि इनखबर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

भारत-वेस्टइंडीज मैच का क्रेज

9 अक्टूबर को रांची में होने वाले भारत बनाम वेस्टइंडीज के दूसरे टी20 मैच के लिए फैंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. इस मैच में भारतीय टीम के कई स्टार खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे. खासकर वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए फैंस बेताब हो रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी खुद बिहार से आते हैं. ऐसे में बिहार के भी बहुत से फैंस इस मैच को देखने के लिए आने वाले हैं.

Tags: ind vs wiIndia vs West Indies
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