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IND vs WI: शुभमन गिल वनडे सीरीज से हुए बाहर, तो कौन बनेगा कप्तान, हिटमैन के साथ कौन करेगा ओपनिंग?

IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. कप्तान शुभमन गिल को प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोट लग गई, जिसके चलते वह इस सीरीज से बाहर हो सकते हैं. अगर वो बाहर होते हैं, तो टीम इंडिया के सामने 2 बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 26, 2026 11:36:26 AM IST

शुभमन गिल वनडे सीरीज से हुए बाहर, तो कौन बनेगा कप्तान?
शुभमन गिल वनडे सीरीज से हुए बाहर, तो कौन बनेगा कप्तान?


IND vs WI ODI Series: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से 3 मैच की वनडे सीरीज शुरू होने वाली है. इस सीरीज के शुरू होने से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल पहले वनडे मैच से पहले चोटिल हो गए हैं. प्रैक्टिस के दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एक गेंद शुभमन गिल की कोहनी में जाकर लग गई. गेंद इतनी जोर से लगी कि शुभमन गिल मैदान पर ही कराहने लगे. उन्होंने बल्लेबाजी छोड़ दी और फिर ट्रीटमेंट लिया. इसके बाद शुभमन गिल दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं उतरे, जिससे भारतीय टीम की टेंशन बढ़ गई है. भारतीय टीम को 27 सितंबर यानी रविवार को पहला मैच खेलना है. अगर शुभमन गिल पूरी तरह फिट नहीं हो पाते हैं, तो वह इस मैच से बाहर हो सकते हैं.

क्या गिल को लगी गंभीर चोट?

भारतीय टीम का वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे केरल के त्रिवेंद्रम में खेला जाना है. इस मैच के लिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसी दौरान नेट्स में भारतीय कप्तान शुभमन गिल को मोहम्मद सिराज की तेज लेंथ बॉल उनकी दाहिनी कोहनी पर लगी गई. इसके बाद दर्द से कराहते दिखाई दिए, जिसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट ने उनका इलाज किया. फिर शुभमन गिल जब नेट के दूसरी तरफ गए और अपनी कोहनी पकड़कर बैठ गए. ऐसा लग रहा था कि उन्हें ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि उनकी चोट कितनी गंभीर है.

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क्या सीरीज से बाहर होंगे शुभमन गिल?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा. इस मैच से पहले शुभमन गिल के पास 24 घंटे से भी ज्यादा का समय है, जिसमें वो रिकवरी कर सकते हैं. हालांकि अगर गिल की चोट थोड़ी भी गंभीर होती है, तो टीम मैनेजमेंट उन्हें मैदान पर उतारने का जोखिम नहीं लेगा. ऐसे में सवाल है कि अगर शुभमन गिल बाहर होते हैं, तो उनकी जगह टीम इंडिया की कप्तानी कौन करेगा? इसके अलावा दूसरा सवाल है कि गिल की जगह रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा?

ये भी पढ़ें: Hardik Pandya Injury: हार्दिक पांड्या को फिर लगी चोट, न्यूजीलैंड T20I सीरीज से बाहर! अब कब होगी वापसी?

कौन करेगा भारत की कप्तानी?

अगर शुभमन गिल इंजरी की वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे से बाहर हुए, तो केएल राहुल को कप्तानी दी जा सकती है. केएल राहुल लंबे समय से वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी बने हुए हैं. उनके पास कप्तानी का भी अच्छा अनुभव है. उन्होंने भारत के लिए 15 वनडे मैच में कप्तानी की है, जिसमें भारत ने 10 मुकाबले जीते हैं, जबकि 5 मैचों में हार मिली है. वहीं, ओपनिंग की बात करें, तो गिल के बाहर होने पर यशस्वी जायसवाल भारत के लिए रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते दिखाई देंगे.

Tags: home-hero-pos-4ind vs wiSHUBMAN GILL
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