Home > खेल > IND vs WI: शाई होप का शानदार शतक, दिग्गज ब्रायन लारा को छोड़ा पीछे, भारत के खिलाफ बनाया रिकॉर्ड…

IND vs WI: शाई होप का शानदार शतक, दिग्गज ब्रायन लारा को छोड़ा पीछे, भारत के खिलाफ बनाया रिकॉर्ड…

IND vs WI: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत के खिलाफ गुवाहाटी वनडे में शानदार शतक लगाकर ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया. होप ने अपने करियर का 20वां वनडे शतक पूरा किया और वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए.

By: Satyam Sengar | Published: September 30, 2026 5:51:07 PM IST

शाई होप ने भारत के खिलाफ ठोका शतक.
शाई होप ने भारत के खिलाफ ठोका शतक.


India vs West Indies: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शानदार शतक लगाकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. गुवाहाटी में बुधवार, 30 सितंबर को खेले गए मुकाबले में होप ने अपना 20वां वनडे शतक पूरा किया. इसके साथ ही उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया. लारा के नाम 19 वनडे शतक थे, जबकि होप अब 20 शतकों के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

शाई होप ने यह उपलब्धि अपने 157वें वनडे मैच में हासिल की. वहीं, ब्रायन लारा ने 295 मैचों में 19 शतक लगाए थे. इस लिस्ट में क्रिस गेल 25 शतकों के साथ सबसे आगे हैं. होप ने अपने 20 वनडे शतकों में से सात बतौर कप्तान लगाए हैं, जबकि लारा ने वेस्टइंडीज की कप्तानी करते हुए पांच शतक बनाए थे. होप के पास अब क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए पांच और शतक लगाने का मौका है.

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वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में क्रिस गेल 25 शतकों के साथ पहले स्थान पर हैं. गेल ने 1999 से 2019 के बीच 298 मैचों की 291 पारियों में ये शतक लगाए. अब शाई होप 20 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने 2016 से 2026 के बीच 157 मैचों की 151 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है. ब्रायन लारा 19 शतकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि उन्होंने 1990 से 2007 के बीच 295 मैचों की 285 पारियां खेलीं. उनके बाद डेसमंड हेन्स 17 शतकों के साथ चौथे नंबर पर हैं.

दो बार मिला जीवनदान, फिर भारत को भुगतना पड़ा नुकसान
होप ने अपनी पारी की शुरुआत काफी संभलकर की और शुरुआत में स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन बनाए. इस दौरान उन्हें दो बार जीवनदान भी मिला. कुलदीप यादव ने उन्हें 15 रन के स्कोर पर कैच छोड़ दिया, जबकि विराट कोहली ने 27 रन पर उनका कैच टपका दिया. दोनों मौकों का फायदा उठाते हुए होप ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और 47 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद उन्होंने तेजी से रन बनाना शुरू किया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया.

Tags: Shai Hope
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