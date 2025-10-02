IND vs WI सीरीज में बदलेगा 15 सालों का इतिहास, पहले टेस्ट में टीम इंडिया उतारेगी ‘खास’ PLAYING 11
IND vs WI: अब भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलनी है. इस सीरीज का पहला मैच खास होने वाला है, क्योंकि इस मुकाबले से पिछले 15 सालों का इतिहास बदलने वाला है.

By: Pradeep Kumar | Published: October 2, 2025 12:56:10 AM IST

INDIA vs WEST INDIES: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की ऐतिहासिक जीत के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट फॉर्मेट में वापसी कर रही है. टीम इंडिया अब वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलने वाली है, जिसका पहला मुकाबला आज यानि की 2 अक्टूबर 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जाएगा. इस मैच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें भारत की टेस्ट टीम एक बिल्कुल नए रूप में दिखेगी. एक ऐसा रूप, जो पिछले 15 सालों में किसी ने भी नहीं देखा. जी हां, जो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ है वो इस टेस्ट मैच में होने वाला है.

3-3 दिग्गजों के बिना बनेगी भारत की टेस्ट प्लेइंग XI

विराट कोहली (Virat Kohli), रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin). ये तीनों दिग्गज भारतीय क्रिकेट के अहम स्तंभ रहे हैं. लेकिन अब पिछले 15 सालों में पहली बार ऐसा होगा जब भारत की टेस्ट टीम में ये तीनों खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे. वास्तव में, 2010 के बाद पहली बार कोई घरेलू टेस्ट मैच ऐसा होगा जिसमें ये तीनों खिलाड़ी नहीं खेल रहे होंगे. कोहली और रोहित ने T-20I और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. अश्विन ने भी सभी फॉर्मेट से क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. तो ऐसे में अब भारत की टेस्ट टीम एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां युवाओं को जिम्मेदारी संभालनी होगी.

गिल कप्तान, जडेजा उप कप्तान

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाली इस सीरीज़ के लिए शुभमन गिल (Shubman Gill) को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है तो वहीं उप-कप्तान की जिम्मेदारी रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के कंधों पर होगी.

IND vs WI सीरीज़ के लिए भारत की टीम  

शुभमन गिल (कप्तान), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), एन. जगदीसन (विकेटकीपर), नितीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

IND vs WI सीरीज़ के लिए वेस्टइंडीज की टीम

रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वार्रिकन (उपकप्तान), शाई होप, टेगेनारिन चंद्रपॉल, ब्रैंडन किंग, जेडन सील्स, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे, जेडिया ब्लेड्स, टेविन इमलाच, जस्टिन ग्रीव्स, केवलन एंडरसन, जोहान लेने.

Tags: ASHWINCricketind vs wiIndia vs West Indiesrohit sharmaTeam Indiavirat kohli
