Home > खेल > IND vs WI: रोहित शर्मा शतक से चूके, फिर भी रचा इतिहास! सचिन तेंदुलकर का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

IND vs WI: रोहित शर्मा शतक से चूके, फिर भी रचा इतिहास! सचिन तेंदुलकर का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

Rohit Sharma World Record: रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ 92 रनों की शानदार पारी खेली. वो अपना 36वां वनडे शतक लगाने से सिर्फ 8 रन से चूक गए. हालांकि इसके बावजूद उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान इतिहास रच दिया.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 3, 2026 4:38:08 PM IST

रोहित शर्मा ने शतक से चूकने के बाद तीसरे वनडे में रचा इतिहास.
रोहित शर्मा ने शतक से चूकने के बाद तीसरे वनडे में रचा इतिहास.


Rohit Sharma World Record: भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दूसरे मैच में शतक लगाने से चूक गए. न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे तीसरे वनडे में रोहित शर्मा 92 रन बनाकर आउट हुए. वह सिर्फ 8 रन से अपना शतक पूरा करने से चूक गए. रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में दूसरे वनडे में शतक लगाया था. उनके पास तीसरे वनडे में भी शतक लगाने का मौका था, लेकिन वो चूक गए. हालांकि इसके बावजूद रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में इतिहास रच दिया. दरअसल, रोहित शर्मा वनडे में बतौर ओपनर सबसे तेज 10,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

रोहित शर्मा ने तोड़ा तेंदुलकर का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने अपनी 92 रनों की पारी के दौरान वनडे में बतौर ओपनर 10 हजार रनों का जादुई आंकड़ा पार किया. इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 22 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. दरअसल, सचिन तेंदुलकर ने वनडे में बतौर ओपनर 214 पारियों में 10 हजार रन पूरे किए थे. वहीं, रोहित शर्मा ने सिर्फ 202 पारियों में यह खास उपलब्धि हासिल की.

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रोहित शर्मा को तीसरे वनडे में मैदान पर उतरने से पहले यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत थी. उन्होंने पारी के पहले ही ओवर में जेडन सील्स की गेंद पर 2 रन लेकर यह कारनामा किया. बता दें कि रोहित शर्मा वनडे में बतौर ओपनर 10 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के सिर्फ चौथे बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल और सनथ जयसूर्या ने यह मुकाम हासिल किया है.

4 मैच में 3 बार 50+ स्कोर

39 साल के रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने पिछली 4 पारियों में 363 रन बनाए हैं. इसमें उनके बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक आया है. उन्होंने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ 138 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में 32, 101 और 92 रन बनाए.

मैच का क्या हाल?

तीसरे वनडे की बात करें, तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. कप्तान शुभमन गिल 1 रन बनाकर आउट हुए, जबकि विराट कोहली खाता भी नहीं खोल पाए. इसके बाद रोहित शर्मा ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर पारी को संभाला. रोहित शर्मा 92 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद गायकवाड़ 57 रन बनाकर लौटे. फिलहाल केएल राहुल और नमन धीर बल्लेबाजी कर रहे हैं.

Tags: ind vs wirohit sharma
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