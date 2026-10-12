प्रिंस यादव ने किससे उधार मांगा बल्ला? 3 चौके जड़कर भारत को जिताया मैच, बैट लेने से पहले मिली थी चेतावनी!

Prince Yadav Interview: भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार (11 अक्टूबर) को तीसरा टी20 मैच खेला गया, जो इंदौर के होल्कर स्टेडियम में हुआ. इस मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराया. इस जीत के साथ भारत ने टी20 सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है. टीम इंडिया की इस जीत में भारत के स्टार तेज गेंदबाज प्रिंस यादव का अहम रोल रहा. उन्होंने गेंद से तो ज्यादा योगदान नहीं दिया, लेकिन बल्ले से तहलका मचा दिया.

प्रिंस यादव ने आखिरी के ओवर में शानदार बल्लेबाजी की, जिसे देख सभी हैरान रह गए. प्रिंस यादव ने भारत की पारी के आखिरी ओवर में 3 चौके लगाए. उन्होंने सिर्फ 6 गेंद पर 13 रनों की असरदार पारी खेली. बाद में यही रन वेस्टइंडीज की हार की वजह बने. दिलचस्प बात यह है कि प्रिंस यादव ने अपने बैट से यह पारी नहीं खेली. इसके लिए उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी से बल्ला उधार लिया था.

किसके बल्ले से प्रिंस ने खेली तूफानी पारी?

दरअसल, BCCI ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें प्रिंस यादव और अभिषेक शर्मा बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं. प्रिंस यादव ने बताया कि उन्होंने अभिषेक शर्मा के बल्ले से यह कमाल किया. प्रिंस ने मैच के बाद मजेदार अंदाज में बात करते हुए इसका खुलासा किया. उन्होंने बताया कि क्रीज पर उतरने से पहले अभिषेक शर्मा ने उन्हें अपना बैट देते हुए चेतावनी भी दी थी. प्रिंस यादव ने बताया कि अभी भैया (अभिषेक शर्मा) ने बल्ला देते हुए कहा था कि इस बैट की बेइज्जती मत करा लियो.

The batting talent you know 🔥 The reason you don’t 😄 🎥 Prince Yadav and Abhishek Sharma reveal it in this 𝙛𝙪𝙣 𝙗𝙖𝙩 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 👌 – By @ameyatilak #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @OfficialAbhi04 https://t.co/fl4WZkuKrr — BCCI (@BCCI) October 12, 2026

प्रिंस की बैटिंग ने उड़ाए सबके होश

बातचीत के दौरान अभिषेक शर्मा ने बताया कि प्रिंस यादव के अंदर चौके-छक्के लगाने की काबिलियत है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में क्रिकेट खेलते वक्त प्रिंस अपनी हार्ड-हिटिंग और ऑलराउंडर क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं. बता दें कि प्रिंस यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर टी20 में अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर मोर्चा संभाला था. उस समय स्कोरबोर्ड पर भारतीय टीम का स्कोर कम दिखाई दे रहा था. अर्शदीप सिंह ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाया. वहीं, आखिरी ओवर में प्रिंस यादव ने शमार जोसेफ को 3 चौके लगाए. प्रिंस की यह पारी देखकर टीम इंडिया के डगआउट में बैठे सभी खिलाड़ियों के होश उड़ गए. आखिर में इन दोनों के रन ही भारतीय टीम की वजह बने.