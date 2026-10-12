Home > खेल > प्रिंस यादव ने किससे उधार मांगा बल्ला? 3 चौके जड़कर भारत को जिताया मैच, बैट लेने से पहले मिली थी चेतावनी!

प्रिंस यादव ने किससे उधार मांगा बल्ला? 3 चौके जड़कर भारत को जिताया मैच, बैट लेने से पहले मिली थी चेतावनी!

Prince Yadav Interview: भारतीय तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने तीसरे टी20 में अपने बल्ले से खूब चमक बिखेरी. उन्होंने भारत की पारी के आखिरी ओवर में 3 चौके लगाए और 6 गेंद पर 13 रन बटोरे. आखिरी में यही रन वेस्टइंडीज की हार का कारण बनी. भारत ने वेस्टइंडीज को सिर्फ 14 रन अंतर से हराया.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 12, 2026 4:16:59 PM IST

प्रिंस यादव ने किसके बल्ले से खेली तूफानी पारी?
प्रिंस यादव ने किसके बल्ले से खेली तूफानी पारी?


Prince Yadav Interview: भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार (11 अक्टूबर) को तीसरा टी20 मैच खेला गया, जो इंदौर के होल्कर स्टेडियम में हुआ. इस मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराया. इस जीत के साथ भारत ने टी20 सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है. टीम इंडिया की इस जीत में भारत के स्टार तेज गेंदबाज प्रिंस यादव का अहम रोल रहा. उन्होंने गेंद से तो ज्यादा योगदान नहीं दिया, लेकिन बल्ले से तहलका मचा दिया.

प्रिंस यादव ने आखिरी के ओवर में शानदार बल्लेबाजी की, जिसे देख सभी हैरान रह गए. प्रिंस यादव ने भारत की पारी के आखिरी ओवर में 3 चौके लगाए. उन्होंने सिर्फ 6 गेंद पर 13 रनों की असरदार पारी खेली. बाद में यही रन वेस्टइंडीज की हार की वजह बने. दिलचस्प बात यह है कि प्रिंस यादव ने अपने बैट से यह पारी नहीं खेली. इसके लिए उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी से बल्ला उधार लिया था.

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किसके बल्ले से प्रिंस ने खेली तूफानी पारी?

दरअसल, BCCI ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें प्रिंस यादव और अभिषेक शर्मा बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं. प्रिंस यादव ने बताया कि उन्होंने अभिषेक शर्मा के बल्ले से यह कमाल किया. प्रिंस ने मैच के बाद मजेदार अंदाज में बात करते हुए इसका खुलासा किया. उन्होंने बताया कि क्रीज पर उतरने से पहले अभिषेक शर्मा ने उन्हें अपना बैट देते हुए चेतावनी भी दी थी. प्रिंस यादव ने बताया कि अभी भैया (अभिषेक शर्मा) ने बल्ला देते हुए कहा था कि इस बैट की बेइज्जती मत करा लियो.

प्रिंस की बैटिंग ने उड़ाए सबके होश

बातचीत के दौरान अभिषेक शर्मा ने बताया कि प्रिंस यादव के अंदर चौके-छक्के लगाने की काबिलियत है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में क्रिकेट खेलते वक्त प्रिंस अपनी हार्ड-हिटिंग और ऑलराउंडर क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं. बता दें कि प्रिंस यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर टी20 में अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर मोर्चा संभाला था. उस समय स्कोरबोर्ड पर भारतीय टीम का स्कोर कम दिखाई दे रहा था. अर्शदीप सिंह ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाया. वहीं, आखिरी ओवर में प्रिंस यादव ने शमार जोसेफ को 3 चौके लगाए. प्रिंस की यह पारी देखकर टीम इंडिया के डगआउट में बैठे सभी खिलाड़ियों के होश उड़ गए. आखिर में इन दोनों के रन ही भारतीय टीम की वजह बने.

Tags: abhishek sharmahome-hero-pos-6ind vs wiprince yadav
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