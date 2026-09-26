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IND vs WI: त्रिवेंद्रम में ‘किंग’ कोहली का राज! पहले वनडे में फिर बरसेंगे रन, ऐसा रहा है रिकॉर्ड

Virat Kohli Record In Trivandrum: विराट कोहली 27 सितंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे. यह मुकाबला केरल के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर उनका रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 26, 2026 5:04:50 PM IST

त्रिवेंद्रम के मैदान पर कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड?
त्रिवेंद्रम के मैदान पर कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड?


Virat Kohli Record In Trivandrum: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच 27 सितंबर (रविवार) से 3 मैच की वनडे सीरीज शुरू हो रही है. इस सीरीज का पहला मैच रविवार को तिरुवनंतपुरम (त्रिवेंद्रम) के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में फैंस की नजरें एक बार फिर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली पर रहेंगी, जो लंबे समय बाद भारत में ब्लू जर्सी में खेलते दिखाई देंगे. इस मुकाबले से पहले त्रिवेंद्रम में विराट कोहली के रिकॉर्ड के आंकड़े सामने आए हैं, जिसे देख सभी के होश उड़ गए हैं. इस मैदान पर कोहली के रिकॉर्ड ने विपक्षी टीम की भी टेंशन बढ़ा दी है. दरअसल, विराट कोहली अभी तक त्रिवंद्रम के मैदान पर एक भी बार आउट नहीं हुए हैं.

त्रिवेंद्रम में कोहली का रिकॉर्ड

37 साल के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने त्रिवेंद्रम के मैदान पर 2 वनडे मैच खेले हैं. इन दोनों ही मैचों में वह बिना आउट हुए पवेलियन लौटे हैं. कोहली ने इस मैदान पर पहला वनडे मैच वेस्टइंडीज के ही खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने नाबाद 33  रन बनाए थे. इस मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को आसानी से हरा दिया था. इसके बाद वह इस मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ खेलने उतरे थे. इस मैच में कोहली ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की बुरी तरह पिटाई करते हुए 166 रनों की नाबाद पारी खेली थी. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 13 चौके और 8 छक्के आए थे. इस तरह कोहली ने इस मैदान पर 2 वनडे पारियों में 199.00 की औसत से 199 रन बनाए हैं.

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त्रिवेंद्रम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड

त्रिवेंद्रम के मैदान पर विराट कोहली के अलावा भारतीय टीम का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है. भारतीय टीम का इस मैदान पर रिकॉर्ड 100 फीसदी रहा है. भारत ने यहां खेले अपने 2 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से दोनों में जीत दर्ज की है. 2018 में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. इसके बाद 2023 में श्रीलंका को 317 रनों के विशाल अंतर से हराया था, श्रीलंका की पूरी टीम 73 रनों पर सिमट गई थी.

ये भी पढ़ें: अभी काम खत्म नहीं हुआ… रोहित शर्मा ने विश्व कप 2027 के लिए भरी हुंकार, विंडीज सीरीज से पहले खुलकर बोले

कब खेला जाएगा पहला वनडे?

भारतीय टीम 27 सितंबर यानी रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलने उतरेगी. यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार यह मुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए टॉस 1:30 बजे किया जाएगा. इसके अलावा बाकी 2 वनडे मैच भी इसी समय पर शुरू होंगे.

वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप-कप्तान/विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.

Tags: ind vs wivirat kohli
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