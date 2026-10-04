IND vs WI: आखिरी वनडे में सिर्फ 1 रन, फिर भी जीता POTS अवॉर्ड, रोहित-विराट रह गए खाली हाथ

IND vs WI POTS Award: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से जीत दर्ज की. इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया. इन दोनों के बल्ले से 1-1 शतक आए. हालांकि इसके बावजूद इन दोनों में से किसी को प्लेयर ऑफ द सीरीज (POTS) का अवॉर्ड नहीं मिला. यह अवॉर्ड उस खिलाड़ी को दिया गया, जिसने आखिरी वनडे में सिर्फ 1 रन बनाए थे.

दरअसल, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. शुभमन गिल तीसरे वनडे में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने बाकी 2 वनडे मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया था. शुभमन गिल ने शुरुआती 2 वनडे मैचों में भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

शुभमन गिल का क्यों मिली POTS का अवॉर्ड?

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. इस सीरीज में गिल ने 3 पारियों में 167.00 की बेहतरीन औसत से 334 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से पहले मैच में 110 रनों की शतकीय पारी आई. इसके बाद दूसरे वनडे में उन्होंने दोहरा शतक लगाया और नाबाद 223 रनों की पारी खेली. हालांकि तीसरे वनडे में शुभमन गिल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. शुरुआती 2 मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. वह इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे.

आखिरी वनडे मैच में क्या हुआ?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 351 रन बनाए थे. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 92 रन बनाए थे. वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने 87 गेंद पर 129 रनों की नाबाद पारी खेली थी. इसके दम पर भारत ने वेस्टइंडीज को 352 रनों का टारगेट दिया. वेस्टइंडीज ने इस टारगेट को 48.2 ओवर में चेज कर लिया.

वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान शाई होप ने 162 रनों की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा आमिर जांगू ने 67 रन बनाए, जबकि कीमो पॉल ने 44 रनों की पारी खेली. वहीं, गुडाकेश मोती ने नाबाद 19 रनों का योगदान किया. इसके दम पर वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया.