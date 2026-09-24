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IND vs WI ODI Live Streaming: रोहित-विराट लौटे, अब वेस्टइंडीज से भिड़ेगी टीम इंडिया, कब-कहां देख सकेंगे LIVE मैच?

IND vs WI ODI Live Streaming: भारत बनाम वेस्टइंडीज की वनडे सीरीज 27 सितंबर से शुरू हो रही है, जिसका पहला मैच केरल के तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी खेलते दिखाई देंगे. जानें कब-कहां खेला जाएगा मैच और कहां देख सकेंगे लाइव?

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: September 24, 2026 1:49:03 PM IST

भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज लाइव कहां देख सकेंगे?
भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज लाइव कहां देख सकेंगे?


IND vs WI ODI Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच 27 सितंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. ये सीरीज रविवार से शुरू होगी, जिसका पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. इस मुकाबले के लिए वेस्टइंडीज की टीम बुधवार (23 सितंबर) को भारत पहुंच गई है. वहीं, शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी भी केरल पहुंच गए हैं, जहां पर पहला वनडे मैच खेला जाना है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते दिखाई देंगे, जो जोर-शोर से तैयारियां कर रहे हैं. एक बार फैंस की नजरें विराट और रोहित की जोड़ी पर टिकी रहेंगी, जो अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आप इस सीरीज के सभी मुकाबले लाइव कैसे देख पाएंगे? जानें इस सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स…

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कब-कहां खेला जाएगा पहला वनडे?

भारतीय टीम 27 सितंबर यानी रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलने उतरेगी. यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार यह मुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए टॉस 1:30 बजे किया जाएगा. इसके अलावा बाकी 2 वनडे मैच भी इसी समय पर शुरू होंगे.

कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत बनाम वेस्टइंडीज (IND vs WI) सीरीज के सभी मैच का लाइव ब्रॉकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर किया जाएगा. यहां पर फैंस हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में मैच का लुत्फ उठा पाएंगे. इसके अलावा अगर आप इस सीरीज को मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो JioHotstar के एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. फैंस इस पूरी सीरीज को JioHotstar पर लाइव देख सकेंगे.

ये भी पढ़ें: Video: तिलक, शॉल और फूलों की माला… केरल पहुंचते की विराट कोहली का भव्य स्वागत, 27 सितंबर से मचाएंगे धमाल

वेस्टइंडीज सीरीज में कई खिलाड़ियों की वापसी

वेस्टइंडीज के खिलाफ इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम में कई खिलाड़ियों की वापसी हुई. इस टीम में रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है. इसके अलावा मोहम्मद सिराज की भी वनडे टीम में वापसी हुई है.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, केएल राहुल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, आकिब नबी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, नमन धीर.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, रॉस्टन चेस, जॉन कैंपबेल, गुडाकेश मोती, अलजारी जोसेफ, अमीर जंगू (विकेटकीपर), कीसी कार्टी, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडेन सील्स, मैथ्यू फोर्ड, ज्वेल एंड्रू (विकेटकीपर), श्मार जोसफ, विटेल ओर्लैंडो.

Tags: ind vs wirohit sharmavirat kohli
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