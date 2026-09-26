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IND vs WI: भारत या वेस्टइंडीज… वनडे में किसके आंकड़े बेहतर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जीत-हार का पूरा हिसाब

IND vs WI Head To Head: भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे क्रिकेट में अभी तक कुल 142 मैच खेले गए हैं. इसमें भारत ने वेस्टइंडीज को 72 मुकाबलों में हराया है, जबकि 64 मैचों में हार का सामना किया है. देखें हेड टू हेड आंकड़े और हालिया रिकॉर्ड...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 26, 2026 1:47:10 PM IST

वनडे में भारत-वेस्टइंडीज का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है?
वनडे में भारत-वेस्टइंडीज का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है?


IND vs WI Head To Head: जब भी क्रिकेट के मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) की टीम आमने-सामने होती है, तो फैंस को रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है. अब एक बार फिर ये दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगी. एक ओर वेस्टइंडीज की टीम है, जो एक समय पर दुनिया की सबसे खौफनाक टीम हुआ करती थी. वहीं, दूसरी ओर भारतीय टीम है, जिसने इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में अपना दबदबा बनाया हुआ है. ऐसे में इन दोनों टीमों का मुकाबला रोमांचक होने वाला है. दोनों टीमों के बीच पहले 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में कमान शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम घरेलू सीरीज में वेस्टइंडीज को हराने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. ऐसे में आइए आंकड़ों में देखते हैं कि भारत का वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में कैसा रिकॉर्ड है?

भारत का वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड

आंकड़ों को देखें, तो भारतीय टीम और वेस्टइंडीज के बीच वनडे क्रिकेट में कांटे की टक्कर है. दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 142 वनडे मैच खेले गए हैं. इसमें भारत ने 72 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 64 मैच जीते हैं. इसके अलावा 4 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है.

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भारत-वेस्टइंडीज का हालिया वनडे रिकॉर्ड

ओवरऑल रिकॉर्ड देखें, तो भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. हालांकि अगर हालिया रिकॉर्ड्स को देखें, तो भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर अपना दबदबा दिखाया है. साल 2013 की शुरुआत से लेकर अब तक दोनों टीमों के बीच 34 मैच खेले गए हैं. इसमें भारत ने 26 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज सिर्फ 7 मैच जीत पाई है. इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा है.

वेस्टइंडीज ने 20 साल से नहीं जीती सीरीज

बाइलेटरल सीरीज में भारतीय टीम ने पिछले 2 दशक में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना दबदबा दिखाया है. भारत ने लगातार पिछले 13 बाइलेटरल वनडे सीरीज में जीत दर्ज की है. वेस्टइंडीज का आखिरी बार भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में साल 2006 में जीत मिली थी. इसके बाद से भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कोई भी वनडे सीरीज नहीं गंवाई है.

ये भी पढ़ें: IND vs WI Live Streaming: भारत-वेस्टइंडीज का पहला वनडे FREE में कहां देखें, कब-किस चैनल पर आएगा LIVE? पूरी डिटेल्स

भारत में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज का भारतीय धरती पर वनडे रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों में काफी खराब रहा है. वेस्टइंडीज ने भारत में आखिरी बार साल 2002 में टीम इंडिया को वनडे में हराया था. इसके बाद से ही विंडीज की टीम भारतीय सरजमीं पर कोई वनडे मैच नहीं जीत पाई है. आखिरी बार साल 2022 में वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आई थी, जिसमें भारतीय टीम ने उन्हें वनडे सीरीज में 3-0 से हरा दिया था.

Tags: ind vs wiIndia vs West Indies
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