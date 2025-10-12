IND vs WI: यशस्वी जायसवाल पर ‘हमला’ करना पड़ा भारी, वेस्टइंडीज के खिलाड़ी को ICC ने सुनाई कड़ी सज़ा
IND vs WI: दिल्ली टेस्ट मैच के पहले दिन वेस्टइंडीज के एक खिलाड़ी ने यशस्वी जायसवाल के खिलाफ एक ऐसी हरकत की, जिसकी कोई जरुरत नहीं थी. ICC का मानना है कि इस दौरान जायसवाल को चोट लग सकती थी. इसी वजह से ICC ने अब सख्त एक्शन लिया है.

By: Pradeep Kumar | Published: October 12, 2025 8:14:35 PM IST

yashasvi jaiswal_icc_jayden seales
yashasvi jaiswal_icc_jayden seales

Jayden Seales Fined: टीम इंडिया इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है. इस मुकाबले के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पूरी तरह से मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. भारत की पहली पारी के 518 रनों के जवाब में, वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमट गई, जिसके चलते उन्हें फॉलोऑन खेलना पड़ा. दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने कुछ लड़ाई जरुर लड़ी, लेकिन अभी भी मेहमान टीम भारतीय टीम से 97 रन पीछे है और उसपर पारी से हार का खतरा मंडरा रहा है. एक तो पहले ही इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम पहले से ही पतली है और अब उन्हें एक और झटका लगा है. वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जायडेन सील्स पर ICC द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है. 

जायडेन सील्स पर क्यों लिया ICC ने एक्शन?

मैच के पहले दिन जब भारत बल्लेबाज़ी कर रहा था, उस समय 29वें ओवर में जायडेन सील्स गेंदबाज़ी कर रहे थे. ओवर की एक गेंद पर जब यशस्वी जायसवाल ने डिफेंसिव शॉट खेला और क्रीज के अंदर खड़े थे, तब सील्स ने गेंद को उठाकर गुस्से में सीधा जायसवाल की तरफ थ्रो कर दिया. सील्स ने बाद में सफाई दी कि वह यशस्वी को रन आउट करना चाहते थे, लेकिन अंपायर और मैच रेफरी की जांच में साफ हो गया कि यह जानबूझकर की गई आक्रामक हरकत थी, जिसमें रन आउट का कोई मौका नहीं था. इसी के चलते ICC की आचार संहिता के उल्लंघन के तहत, सील्स पर उनकी मैच फीस का 25 फीसदी जुर्माना लगाया गया और उनके खाते में एक डिमेरिट प्वॉइंट भी जोड़ा गया है.

ये भी पढ़ें- Shubman Gill Superman Catch: शुभमन गिल ने हवा में उड़कर सुपरमैन स्टाइल में पकड़ा कैच, सभी ने दांतों तले दबा ली अंगुलियां, VIDEO

वेस्टइंडीज का पलटवार

टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 518 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद गेंदबाज़ों ने भी शानदार काम किया. कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, सिराज और बुमराह ने मिलकर वेस्टइंडीज की पहली पारी को सस्ते में समेटा. फॉलोऑन के बाद वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में कुछ हद तक फाइटबैक देखने को मिला. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान टीम ने 2 विकेट खोकर 173 रन बनाए. आपको याद दिला दें कि इस सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने पारी और 140 रनों से जीता था. इसी के साथ गिल एंड कंपनी ने मुकाबलों की इस सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली थी और अब भारतीय टीम की नज़र इस सीरीज में विंडीज का क्लीन स्वीप करने पर है.

ये भी पढ़ें- Smriti Mandhana World Record: स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया ऐतिहासिक कारनामा, बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Tags: Crickethome-hero-pos-9ICCind vs wiIndia vs West Indiesjayden sealesJayden Seales Fined By ICCyashasvi jaiswal
