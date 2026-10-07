IND vs WI: अभिषेक शर्मा ने तोड़ा ‘हिटमैन’ का रिकॉर्ड, पहले ओवर में ठोके सबसे ज्यादा छक्के, टॉप-5 में कौन?

Abhishek Sharma Sixes Record: भारत और वेस्टइंडीज के बीच लखनऊ में पहला टी20 मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से बुरी तरह हराया. इस मुकाबले में भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 10 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का आया. उन्होंने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर सिक्स लगाया. इसी के साथ अभिषेक शर्मा टी20 में पारी के पहले ओवर में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. रोहित शर्मा ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में पहले ओवर में कुल 12 छक्के लगाए थे. अब अभिषेक 13 छक्कों के साथ पहले नंबर पर आ गए गए हैं.

टॉप-5 में कौन से खिलाड़ी?

अभिषेक शर्मा भारत के लिए टी20 पारी के पहले ओवर में सबसे ज्यादा 13 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अभिषेक शर्मा के बाद दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं, जिनके बल्ले से पहले ओवर में 12 छक्के आए हैं. वहीं, ईशान किशन इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने अभी तक 8 सिक्स लगाए हैं. इसके अलावा चौथे नंबर पर संजू सैमसन हैं, जिनके नाम पहले ओवर में 7 छक्के दर्ज हैं, जबकि वीरेंद्र सहवाग 4 छक्कों के साथ 5वें पायदान पर हैं.

T20I पारी के पहले ओवर में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय

अभिषेक शर्मा- 13 छक्के

रोहित शर्मा- 12 छक्के

ईशान किशन- 8 छक्के

संजू सैमसन- 7 छक्के

वीरेंद्र सहवाग- 4 छक्के

पहले टी20 में वेस्टइंडीज का बुरा हाल!

लखनऊ में खेले गए वेस्टइंडीज को भारत के खिलाफ 8 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 19.1 ओवर में 171 रन के स्कोर पर सिमट गई. वेस्टइंडीज की ओर से शेरफेन रदरफोर्ड ने 34 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कप्तान शाई होप ने 37 गेंद पर 52 रन बनाए. वहीं, अकील हुसैन ने 15 और कामिल पूरन ने 12 रन बनाए, जबकि अन्य कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया.

श्रेयस अय्यर के तूफान में उड़ी वेस्टइंडीज

भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 172 रनों का टारगेट आसानी से हासिल कर लिया. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 21 और संजू सैमसन ने 11 रन बनाए. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का तूफान आया. श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 43 गेंद पर नाबाद 102 रनों की पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 42 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. वहीं, ईशान किशन ने 27 गेंद पर नाबाद 37 रन बनाए. इसके दम पर भारत ने सिर्फ 14.4 ओवर यानी 32 गेंद बाकी रहते ही मुकाबला अपने नाम कर लिया.