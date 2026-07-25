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IND vs WI: गंभीर-अगरकर की बढ़ी टेंशन… ODI सीरीज में नहीं खेल पाएंगे ये 8 खिलाड़ी, नए चेहरों को मिलेगा मौका!

IND vs WI ODI Series: भारत और वेस्टइंडीज के बीच सितंबर में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में भारत के 8 स्टार खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे. इनमें बुमराह से लेकर अर्शदीप सिंह और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. जानें वजह...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 25, 2026 3:42:55 PM IST

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर.
भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर.


IND vs WI ODI Series: भारतीय क्रिकेट टीम साल 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारी कर रही है. इस मेगा इवेंट से पहले भारतीय टीम एक के बाद एक वनडे सीरीज खेलेगी. हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई. अब भारतीय टीम अगली वनडे सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी, जो सितंबर में खेली जाएगी. भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगी. हालांकि इस सीरीज से पहले भारतीय टीम के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है.

दरअसल, जब भारत और वेस्टइंडीज के बीच जब 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी, उसी दौरान एशियन गेम्स का भी आगाज होगा. एशियन गेम्स के लिए भारत के कई स्टार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जो इस समय भारत की वनडे टीम के अहम खिलाड़ी हैं. ऐसे में कई खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में भाग नहीं ले पाएंगे.

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8 खिलाड़ी वनडे सीरीज से होंगे बाहर

BCCI ने एशियन गेम्स 2026 के लिए एक मजबूत स्क्वाड चुनी है, जिसमें जसप्रीत बुमराह से लेकर अर्शदीप सिंह जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. इस टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी, जो वनडे टीम के भी उप-कप्तान हैं. ऐसे में ये सभी खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

ये भी पढ़ें: Rohit Sharma: क्या रोहित शर्मा हो रहे रिटायर? BCCI ने संन्यास की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

बता दें कि एशियन गेम्स की शुरुआत 24 सितंबर से होगी, जो 1 अक्टूबर तक चलेगी. वहीं, भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेली जाएगी. इस सीरीज के लिए कुल 8 खिलाड़ी उपलब्ध नहीं होंगे, जो एशियन गेम्स के लिए भारत की स्क्वाड का हिस्सा हैं. इनमें श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल हैं.

इन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत के 8 मुख्य खिलाड़ी चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो सिलेक्टर्स की चिंता बढ़ जाएगी. ऐसे में कुछ पुराने और नए खिलाड़ियों को वनडे टीम में मौका दिया जा सकता है, तो फिलहाल टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं. इनमें यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और आयुष बदोनी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. इन खिलाड़ियों के पास वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करके अपनी जगह पक्की करना का सुनहरा मौका होगा. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वनडे टीम में किन खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है.

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, जसप्रीत बुमराह.

Tags: asian gamesind vs wi
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