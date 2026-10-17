IND vs WI: बारिश से धुला 5वां टी20 मैच, न भारत ने जीती सीरीज, न वेस्टइंडीज को मिली हार, किसे मिलेगी ट्रॉफी?

IND vs WI 5th T20I Washed Out: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच बेंगलुरु में खेला जा रहा 5वां टी20 मुकाबला रद्द हो गया है. बेंगलुरु में भारी बारिश होने की वजह से इस मुकाबले का नतीजा नहीं निकल पाया. ऐसे में सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हो गया है. इस मैच में पहले बारिश की वजह से टॉस में ढाई घंटे की देरी हुई. इसके बाद रात 9:15 बजे 9-9 ओवर का मैच शुरू हुआ. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7.8 ओवर में 5 विकेट खोकर 118 रन बना दिए. इस बीच फिर से बारिश शुरू हो गई. इसके चलते ओवर में कटौती की गई और वेस्टइंडीज को 5 ओवर में 84 रन का टारगेट दिया गया. हालांकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके चलते आखिरकार अंपायर्स ने मैच को रद्द करने का फैसला किया. इसी के साथ यह सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई.

किस टीम को मिलेगी ट्रॉफी?

भारत बनाम वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से ड्रॉ पर खत्म हो गई है. ऐसे में इस सीरीज की ट्रॉफी दोनों टीमों के बीच शेयर की जाएगी. नियम के अनुसार, जब भी कोई सीरीज इस तरह से ड्रॉ होती है, तो दोनों टीमों को विजेता घोषित कर दिया जाता है. साथ ही ट्रॉफी भी दोनों टीमों के बीच शेयर की जाती है.

5वें टी20 में क्या-क्या हुआ?

5वें टी20 मैच में भले ही रद्द हो गया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को अपना दम दिखाने का मौका. भारतीय टीम ने 7.4 ओवर बल्लेबाजी, जिसमें 5 विकेट खोकर 118 रन बनाए. भारत की ओर से ईशान किशन ने सिर्फ 10 गेंद पर 30 रनों की आतिशी पारी खेली. वहीं, संजू सैमसन 9 गेंद पर 16 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से 14 गेंद पर 22 रन आए. इसके अलावा नमन धीर 6 गेंद पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे. इसके आगे का खेल बारिश की वजह से नहीं हो पाया.

सीरीज में क्या-क्या हुआ?

इस सीरीज का पहला मैच लखनऊ के मैदान पर खेला गया था, जिसमें भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया. इसके बाद दूसरा मुकाबला रांची में हुआ, जिसमें वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. फिर तीसरा टी20 मुकाबला इंदौर में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने वापसी करते हुए 14 से जीत हासिल की और सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई. फिर चौथा टी20 मैच हैदराबाद में हुआ, जिसमें वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रनों से हरा दिया और सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया. आखिर में चौथा टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया.