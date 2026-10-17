IND vs WI: भुवी की 4 साल बाद वापसी, वैभव को फिर बैठाया बाहर! बेंगलुरु टी20 में भारत की प्लेइंग XI

IND vs WI 5th T20I Playing XI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 5वां टी20 मैच खेला जा रहा है. बारिश से बाधित यह मुकाबला सिर्फ 9-9 ओवर को होगा. इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम इस सीरीज के आखिरी टी20 मैच में भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. यह करो या मरो का मुकाबला है, जिसके लिए भारत ने अपनी टीम में कई बड़े बदलाव किए हैं.

4 साल बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. भुवी को शुक्रवार को अर्शदीप सिंह के चोटिल होने की वजह से भारतीय टीम के स्क्वाड में जोड़ा गया था. हालांकि हैरानी की बात यह है कि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी इस मैच में खेल रहे हैं. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

भारतीय टीम में 2 बदलाव

बेंगलुरु टी20 मैच में भारतीय टीम 2 बदलावों का साथ मैदान पर उतरी है. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग-11 भुवनेश्वर कुमार की शामिल किया है, जिनकी जगह मयंक यादव को बाहर किया गया है. वहीं, नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करके शिवम दुबे को फिर से प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. BCCI ने बताया कि नीतीश कुमार रेड्डी की तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे.

🚨 Toss 🚨 West Indies have won the toss and elected to bowl first in Bengaluru. Updates ▶️ https://t.co/hpGnrNyZVS #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/KIlkFuJpHY — BCCI (@BCCI) October 17, 2026

भारत की प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह.

वेस्टइंडीज की प्लेइंग-11

शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज़, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ.

करो या मरो का मुकाबला!

यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मुकाबला है. दरअसल, 5 मैचों की यह सीरीज अभी 2-2 से बराबरी पर है. भारत ने पहले मैच में वेस्टइंडीज को हराया था, जबकि दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को शिकस्त दी थी. इसके बाद तीसरे टी20 में भारत ने जीत हासिल कर 2-1 से बढ़त बनाई थी, लेकिन चौथे टी20 में वेस्टइंडीज ने भारत को हराकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी. अब बेंगलुरु में आखिरी और 5वां टी20 मैच खेला जा रहा है. इस मैच में जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम करेगी.