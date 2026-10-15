Team India Next Match: वेस्टइंडीज ने भारत को धोया, सीरीज 2-2 से बराबर, अब आखिरी टी20 में होगा आर-पार!

Team India Next Match: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज आखिरी मोड़ पर पहुंच गई है. वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 में भारत को हराकर सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया है. चौथा टी20 मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम सिर्फ 223 रन के स्कोर पर सिमट गई. इसके चलते वेस्टइंडीज ने 24 रनों से मुकाबला जीत लिया और सीरीज को बराबर कर दिया. अब दोनों टीमें सीरीज के 5वें यानी आखिरी टी20 मुकाबले में एक-दूसरे से भिड़ेंगी, जहां पर आर-पार की लड़ाई देखने को मिलेगी. जाहिर है कि फैंस के एक बार फिर से रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत बनाम वेस्टइंडीज का अगला टी20 मैच कब-कहां खेला जाएगा?

कब-कहां खेला जाएगा आखिरी टी20?

भारत बनाम वेस्टइंडीज (IND vs WI) का आखिरी टी20 मुकाबला 17 अक्टूबर (शनिवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा. यह आर-पार का मुकाबला होने वाला है, जिसमें जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम करेगी.

कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत-वेस्टइंडीज (IND vs WI) के 5वां टी20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. इसके अलावा अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच को लाइव देखना चाहते हैं, तो JioHotstar (जियोहॉटस्टार) पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. यहां पर आप अलग-अलग भाषाओं में मैच का लुत्फ उठा पाएंगे.

चौथे टी20 में क्या-क्या हुआ?

इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. विंडीज ने 20 ओवर में सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम सिर्फ 223 रन के स्कोर पर सिमट गई. वेस्टइंडीज की जीत के हीरो कप्तान शे होप और तेज गेंदबाज कीमो पॉल रहे. शे होप ने पहले बल्ले से तूफानी पारी खेलते हुए 50 ओवर में 102 रन बना दिए. इसके दम पर वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रनों का टारगेट दिया. भारतीय टीम ने तेज शुरुआत शुरुआत भी की.

संजू सैमसन ने सिर्फ 20 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया. हालांकि फिर कीमो पॉल ने संजू को आउट कर पवेलियन भेज दिया. फिर उसी ओवर में कीमो पॉल ने ईशान किशन को भी आउट कर दिया. कीमो पॉल ने इस मुकाबले में कुल 5 विकेट लिए और भारतीय टीम की बल्लेबाजों को 223 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया. इसके चलते वेस्टइंडीज ने यह मुकाबला 24 रन से जीत लिया.