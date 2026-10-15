Home > खेल > Team India Next Match: वेस्टइंडीज ने भारत को धोया, सीरीज 2-2 से बराबर, अब आखिरी टी20 में होगा आर-पार!

Team India Next Match: वेस्टइंडीज ने भारत को धोया, सीरीज 2-2 से बराबर, अब आखिरी टी20 में होगा आर-पार!

Team India Next Match: भारत-वेस्टइंडीज की टी20 सीरीज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है. शुरुआती 4 मैचों में दोनों टीमों ने 2-2 मैच जीत लिए हैं. अब 5वें मुकाबले में सीरीज जीतने के लिए जंग होगी. कप्तान श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया किसी भी हाल में सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम लंबे समय बाद भारत में सीरीज जीतना चाहेगी. ऐसे में जानें कब होगी भारत-वेस्टइंडीज की अगली टक्कर...

By: Ankush Upadhayay | Published: October 15, 2026 1:28:14 AM IST

भारत बनाम वेस्टइंडीज का 5वां टी20 कब-कहां खेला जाएगा?
भारत बनाम वेस्टइंडीज का 5वां टी20 कब-कहां खेला जाएगा?


Team India Next Match: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज आखिरी मोड़ पर पहुंच गई है. वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 में भारत को हराकर सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया है. चौथा टी20 मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम सिर्फ 223 रन के स्कोर पर सिमट गई. इसके चलते वेस्टइंडीज ने 24 रनों से मुकाबला जीत लिया और सीरीज को बराबर कर दिया. अब दोनों टीमें सीरीज के 5वें यानी आखिरी टी20 मुकाबले में एक-दूसरे से भिड़ेंगी, जहां पर आर-पार की लड़ाई देखने को मिलेगी. जाहिर है कि फैंस के एक बार फिर से रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत बनाम वेस्टइंडीज का अगला टी20 मैच कब-कहां खेला जाएगा?

कब-कहां खेला जाएगा आखिरी टी20?

भारत बनाम वेस्टइंडीज (IND vs WI) का आखिरी टी20 मुकाबला 17 अक्टूबर (शनिवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा. यह आर-पार का मुकाबला होने वाला है, जिसमें जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम करेगी.

You Might Be Interested In

कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत-वेस्टइंडीज (IND vs WI) के 5वां टी20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. इसके अलावा अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच को लाइव देखना चाहते हैं, तो JioHotstar (जियोहॉटस्टार) पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. यहां पर आप अलग-अलग भाषाओं में मैच का लुत्फ उठा पाएंगे.

चौथे टी20 में क्या-क्या हुआ?

इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. विंडीज ने 20 ओवर में सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम सिर्फ 223 रन के स्कोर पर सिमट गई. वेस्टइंडीज की जीत के हीरो कप्तान शे होप और तेज गेंदबाज कीमो पॉल रहे. शे होप ने पहले बल्ले से तूफानी पारी खेलते हुए 50 ओवर में 102 रन बना दिए. इसके दम पर वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रनों का टारगेट दिया. भारतीय टीम ने तेज शुरुआत शुरुआत भी की.

संजू सैमसन ने सिर्फ 20 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया. हालांकि फिर कीमो पॉल ने संजू को आउट कर पवेलियन भेज दिया. फिर उसी ओवर में कीमो पॉल ने ईशान किशन को भी आउट कर दिया. कीमो पॉल ने इस मुकाबले में कुल 5 विकेट लिए और भारतीय टीम की बल्लेबाजों को 223 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया. इसके चलते वेस्टइंडीज ने यह मुकाबला 24 रन से जीत लिया.

Tags: ind vs wiIndia vs West Indies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला...

October 14, 2026

महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को क्यों भेजा समन?

October 14, 2026

‘प्रहार’ फिल्म की स्टारकास्ट फीस

October 14, 2026

16 अक्टूबर को ये फिल्में-सीरीज ओटीटी पर देंगी दस्तक

October 14, 2026

एक्ट्रेसेस जिन्होंने पर्दे पर निभाए मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों...

October 13, 2026

16 अक्टूबर को सिनेमाघरों ये फिल्में होंगी रिलीज

October 13, 2026
Team India Next Match: वेस्टइंडीज ने भारत को धोया, सीरीज 2-2 से बराबर, अब आखिरी टी20 में होगा आर-पार!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Team India Next Match: वेस्टइंडीज ने भारत को धोया, सीरीज 2-2 से बराबर, अब आखिरी टी20 में होगा आर-पार!
Team India Next Match: वेस्टइंडीज ने भारत को धोया, सीरीज 2-2 से बराबर, अब आखिरी टी20 में होगा आर-पार!
Team India Next Match: वेस्टइंडीज ने भारत को धोया, सीरीज 2-2 से बराबर, अब आखिरी टी20 में होगा आर-पार!
Team India Next Match: वेस्टइंडीज ने भारत को धोया, सीरीज 2-2 से बराबर, अब आखिरी टी20 में होगा आर-पार!
Team India Next Match: वेस्टइंडीज ने भारत को धोया, सीरीज 2-2 से बराबर, अब आखिरी टी20 में होगा आर-पार!