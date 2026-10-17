IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज मैच पर बारिश का साया, मौसम बिगाड़ेगा 5वें टी20 का खेल, बेंगलुरु की मौसम रिपोर्ट

IND vs WI 5th T20I Weather Report: भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. इस सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. फिलहाल यह सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है. ऐसे में आखिरी मैच में जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम करेगी. यह मुकाबला 17 अक्टूबर (शनिवार) की शाम 7 बजे से शुरू होगा. हालांकि इस मैच से पहले फैंस की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इस मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है.

दरअसल, बेंगलुरु में इन दिनों मौसम ठीक नहीं है. शनिवार को भी बेंगलुरु में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है. मैच के दिन बेंगलुरु में बारिश की आशंका करीब 90 फीसदी है. खासतौर पर मैच के दौरान तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है. अगर मैच के दौरान बारिश होती है, तो मुकाबले का रोमांच किरकिरा हो जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि 5वें टी20 के दौरान बेंगलुरु का मौसम कैसा रहेगा?

बेंगलुरु में कैसा रहेगा मौसम?

बेंगलुरु में शनिवार को दोपहर के समय मौसम सुहावना रहने की संभावना है, लेकिन शाम को मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, शाम 4 बजे से बारिश की ज्यादा संभावना है. शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है. दोपहर 4 बजे से रात 11 बजे तक बारिश की संभावना 50-70 फीसदी है. ऐसे में इस मैच के रद्द होने की उम्मीद जताई जा रही है.

कब-कितनी बारिश की आशंका?

दोपहर 4 बजे- 68 प्रतिशत

शाम 5 बजे- 71 प्रतिशत

शाम 6 बजे- 49 प्रतिशत

शाम 7 बजे- 64 प्रतिशत

रात 8 बजे- 49 प्रतिशत

मैच रद्द हुआ, तो क्या होगा?

अब फैंस के मन में सवाल है कि अगर बारिश के कारण बेंगलुरु का टी20 मुकाबला रद्द हो जाता है, सीरीज का विजेता किसे घोषित किया जाएगा. अगर 5वां टी20 मैच रद्द होता है, तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी और दोनों टीमें ट्रॉफी शेयर करेंगी. बता दें कि वेस्टइंडीज ने कई सालों से भारत में टी20 सीरीज नहीं जीती है. आज शे होप की कप्तानी में वेस्टइंडीज की टीम के पास इसका मौका है, लेकिन बारिश इस मैच में खलल डाल सकती है.

भुवनेश्वर कुमार की एंट्री

वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वें टी20 मैच से पहले भारतीय टीम में भुवनेश्वर कुमार की एंट्री हुई है. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बाहर होने की चोटिल हो गए हैं. ऐसे में मैनेजमेंट ने मैच से पहले भुवी को स्क्वाड में शामिल किया है. अर्शदीप सिंह की जगह भुवी को इस मैच में मौका दिया जा सकता है, क्योंकि उनके पास इस मैदान पर गेंदबाजी करने का काफी अच्छा अनुभव है.

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, मयंक यादव, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई.

वेस्टइंडीज: शे होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोती, शमार जोसेफ, अकील हुसैन, अमीर जांगू, मैथ्यू फोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कामिल पूरन.