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IND vs WI: 223 रन बनाकर भी हारी टीम इंडिया! वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 में रौंदा, सीरीज 2-2 से बराबर

IND vs WI 4th Match Result: भारत-वेस्टइंडीज की टी20 सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है. वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 मैच में भारत को हराकर सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया है. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रनों से हराया. अब 17 अक्टूबर को सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा, जो दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला होगा.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: October 14, 2026 11:24:06 PM IST

वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 में भारत को हराकर सीरीज 2-2 से बराबरी की.
वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 में भारत को हराकर सीरीज 2-2 से बराबरी की.


IND vs WI 4th Match Result: वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को हरा दिया है. हैदराबाद में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 24 रनों के अंतर से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ भारत-वेस्टइंडीज की यह टी20 सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है. इसका मतलब है कि अब आखिरी टी20 में दोनों टीमों के बीच करो या मरो की जंग होगी.

चौथे टी20 मुकाबले में शे होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रनों की विशाल स्कोर खड़ा किया. वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने शानदार शतकीय पारी खेली. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम सिर्फ 223 रन ही बना पाई. इसके चलते वेस्टइंडीज ने रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया. जानें इस मैच में क्या-क्या हुआ…

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शे होप और रदरफोर्ड ने मचाया कोहराम

वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान शे होप और शेरफेन रदरफोर्ड ने बल्ले से खूब कोहराम मचाया. कप्तान शे होप ने सिर्फ 50 गेंद पर नाबाद 102 रनों की तूफानी पारी खेली. उनके अलावा शेरफेन रदरफोर्ड ने 26 गेंद पर नाबाद 49 रन बनाए. वहीं, ज्वेल एंड्रयू ने 21 रन, शिमरन हेटमायर ने 33 रन और रोवमैन पॉवेल ने 24 रनों का योगदान दिया.

इसके दम पर वेस्टइंडीज ने सिर्फ 3 विकेट खोकर भारत के सामने 248 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट रखा. भारत की ओर से प्रिंस यादव सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवर में 36 रन खर्च करते हुए 1 विकेट लिया. इसके अलावा अर्शदीप सिंह और मयंक यादव ने भी 1-1 विकेट लिए, लेकिन 13 की इकॉनमी से रन लुटाए. वहीं, अक्षर पटेल ने भी 4 ओवर में 45 रन देकर 1 विकेट हासिल किया.

भारत की खराब बल्लेबाजी

जब भारतीय टीम 248 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी, तो शुरुआत अच्छी रही. सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने भारत को तेज तर्रार शुरुआत दिलाई. उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर अर्धशतक लगाया, लेकिन 23 गेंद पर 56 रन बनाकर आउट हो गए. संजू के आउट होने के बाद भारतीय टीम मैच में वापसी नहीं कर पाई. ईशान किशन भी 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से महज 16 रन बनाए. वहीं, अभिषेक शर्मा भी 29 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद तिलक वर्मा ने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर मोर्चा संभाला. हालांकि वे दोनों भारत को मैच नहीं जिता पाए. तिलक वर्मा 25 गेंदों पर 43 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी भी 20 गेंद पर 41 रनों की पारी खेलकर आउट हुए. इसके चलते भारतीय सिर्फ 223 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. वेस्टइंडीज की ओर से कीमो पॉल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए. उनके अलावा गुडाकेश मोती ने 2 विकेट लिए, जबकि शमार स्प्रिंगर और रोमारियो शेपर्ड ने 1-1 विकेट हासिल किया.

Tags: ind vs wiIndia vs West IndiesShai Hope
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