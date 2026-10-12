Team India Next T20I: भारत ने तीसरे टी20 में विंडीज को रौंदा, अब सीरीज जीतने की बारी! चौथे मैच में कब-कहां होगी भिड़ंत?

Team India Next T20I Match: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार (11 अक्टूबर) को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी वेस्टइंडीज की टीम 209 रन ही बना पाई. इस जीत के साथ श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने टी20 सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है.

अब टीम इंडिया अगले मैच में वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी. वहीं, शे होप की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज की टीम वापसी करते हुए बराबरी 2-2 से करना चाहेगी. वेस्टइंडीज के लिए यह मैच करो या मरो का मुकाबला होने वाली है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक बार फिर कड़ी जंग देखने को मिलेगी. जानें कब-कहां खेला जाएगा चौथा टी20 मैच…

कब-कहां खेला जाएगा चौथा टी20?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, जो शाम 7 बजे शुरू होगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 6:30 दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आएंगे.

तीसरे टी20 में क्या हुआ?

इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 223 रनों का स्कोर लगा दिया. भारत की ओर से संजू सैमसन फ्लॉप रहे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 30 गेंद पर 69 रन बनाए. उनके अलावा ईशान किशन ने 18 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली. वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर सिर्फ 1 रन बनाकर लौटे, जबकि तिलक वर्मा ने 28 रनों की पारी खेली. इसके अलावा नीतीश रेड्डी ने 21, अक्षर पटेल ने 20 और प्रिंस यादव ने 13 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने वेस्टइंडीज के सामने 224 रनों का स्कोर खड़ा किया.

भारत ने कैसे जीता मैच?

वेस्टइंडीज ने 224 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 209 रन ही बना पाई. कप्तान शे होप सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद शिमरन हेटमायर ने 43 और कामिल पूरन ने 42 रन बनाकर पारी को आगे बढ़ाया. फिर शेरफेन रदरफोर्ड ने 32 रन बनाए, जबकि क्वेंटिन सैम्पसन ने 21 रनों की पारी खेली. वहीं, आखिरी ओवरों में शमार स्प्रिंगर ने सिर्फ 11 गेंद पर 35 रन ठोक दिए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. भारतीय गेंदबाजों के इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया. भारत की ओर से तेज गेंदबाद अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए, जबकि नमन धीर ने 2 विकेट हासिल किया. इसके अलावा अक्षर पटेल और नीतीश रेड्डी ने भी 1-1 विकेट हासिल किया. इसके दम पर भारत ने 14 रन से जीत दर्ज की.