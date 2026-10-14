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IND vs WI 4th T20: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, क्या वैभव सूर्यवंशी खेल रहे मैच? Playing XI आई सामने

IND vs WI 4th T20 Playing XI: भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच हैदराबाद में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11...

By: Ankush Upadhayay | Published: October 14, 2026 6:50:10 PM IST

क्या भारत-वेस्टइंडीज के चौथे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका?
क्या भारत-वेस्टइंडीज के चौथे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका?


IND vs WI 4th T20 Playing XI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में चौथा टी20 मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टॉस के समय हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या वैभव सूर्यवंशी को इस मैच में खेलने का मौका मिलेगा? टॉस के बाद जब प्लेइंग-11 सामने आई, तो एक बार फिर से सभी फैंस का दिल टूट गया. दरअसल, वैभव सूर्यवंशी को चौथे टी20 मुकाबले में भी मौका नहीं दिया गया है. वह एक बार फिर से बेंच गर्म करते और पानी पिलाते दिखाई देंगे. इस मुकाबले में भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के उतरी है. भारतीय टीम ने पिछले टी20 में जीत हासिल की थी, जिसके चलते श्रेयस अय्यर ने इस मैच में कोई बदलाव नहीं किया.

श्रेयस अय्यर ने क्यों चुनी गेंदबाजी?

इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम पहले बैटिंग करने उतर रही है. भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, ‘हम पहले गेंदबाजी करेंगे. इसकी एक बड़ी वजह है कि पिच को फिर से तैयार किया गया है. हम पहले भी ऐसी पिचों पर खेल चुके हैं. पिच बहुत सख्त है, इसलिए गेंद में उछाल भी देखने को मिलेगा. हम जानते हैं कि वेस्टइंडीज की टीम कितनी खतरनाक हो सकती है, इसलिए हम ज़रा भी लापरवाही नहीं बरत सकते.’

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भारत की प्लेइंग-11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव

Tags: ind vs wiVaibhav Sooryavanshi
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