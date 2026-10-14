IND vs WI Live Streaming: FREE में कैसे देखें चौथा टी20 मुकाबला, किस TV चैनल पर आएगा लाइव? जानिए पूरी डिटेल्स

IND vs WI 4th T20 Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज में भारतीय टीम ने 2-1 से बढ़त बनाई हुई है. अब भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मुकाबला खेला जाएगा, जो 14 अक्टूबर यानी बुधवार को होगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी. अगर भारतीय टीम इस मैच में जीत हासिल करती है, तो सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त बना लेगी. हालांकि, भारत के लिए यह जीत आसान नहीं होगी, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है.

वेस्टइंडीज की टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी हैं, जो अकेले के दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. शे होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम चौथे टी20 में वापसी करके सीरीज को 2-2 से बराबर करना चाहेगी. इसका मतलब है कि इस मैच में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आप इस मैच को फ्री में लाइव कब-कहां और कैसे देख पाएंगे…

कितने बजे शुरू होगा चौथा टी20?

भारत बनाम वेस्टइंडीज (IND vs WI) का चौथा टी20 मुकाबला 14 अक्टूबर (बुधवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, जो शाम 7 बजे से होगा. इसके टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान शाम 6:30 बजे मैदान पर उतरेंगे.

कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत-वेस्टइंडीज (IND vs WI) के चौथे टी20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. इसके अलावा अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच को लाइव देखना चाहते हैं, तो JioHotstar (जियोहॉटस्टार) पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. यहां पर आप अलग-अलग भाषाओं में मैच का लुत्फ उठा पाएंगे.

FREE में कैसे देखें लाइव?

अगर आप इस मैच को फ्री में देखना चाहते हैं, तो उसका भी जुगाड़ है. भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट डीडी के स्पोर्ट्स चैनल पर किया जा रहा है. यहां पर आप बिना कोई पैसा खर्च किए मैच का लुत्फ उठा पाएंगे. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

हैदराबाद में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?

यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम खेला जाएगा. इस मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है. इसी मैदान पर भारत ने टी20 इंटरनेशनल में अपना हाईएस्ट स्कोर 297/5 बनाया था. भारत ने यह स्कोर साल 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था. बता दें कि हैदराबाद के इस मैदान पर भारत ने अभी तक 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें से भारत ने सभी मुकाबले अपने नाम किए हैं.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, शिमरन हेटमायर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड और शमार स्प्रिंगर.