IND vs WI 4th T20I: हैदराबाद में भी बरसेंगे रन या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? कैसा होगा पिच का बर्ताव, देखें रिपोर्ट

IND vs WI 4th T20I Pitch Report: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का चौथा मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाएगा, जो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. भारत ने सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई हुई है. ऐसे में चौथे टी20 में टीम इंडिया की नजर सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम 3-1 से अजेय बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

वहीं, वेस्टइंडीज की टीम वापसी कर सीरीज को 2-2 से बराबर करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज हैं, जो अकेले के दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या हैदराबाद के मैदान पर भी रनों की बरसात होगी या फिर गेंदबाज अपना कमाल दिखाएंगे. अभी तक इस सीरीज में बल्लेबाजों का ही दबदबा रहा है. देखें पिच रिपोर्ट…

कैसी है हैदराबाद की पिच?

भारत-वेस्टइंडीज का चौथा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच पर सपाट मानी जाती है, जिस पर बल्लेबाज खूब रन बनाते हैं. यहां पर गेंद आसानी से बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर बड़े-बड़े शॉट्स लगाते हैं. इसका मतलब है कि एक बार गेंदबाजों की जमकर पिटाई होने वाली है. ऐसे में फैंस को एक बार फिर भारत और वेस्टइंडीज के बीच रन-फेस्ट देखने को मिलेगा. यह एक हाई-स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है, जिसमें चौके-छक्के की बरसात होगी.

हैदराबाद में भारत का रिकॉर्ड

इस मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड बेहद शानदार है. भारत ने इस मैदान पर कुल 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें से सभी में जीत दर्ज की है. साल 2019 में भारतीय टीम ने इस मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टी20 मैच खेला था, जिसमें 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. इसके बाद साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया को भी 6 विकेट से हराया, जबकि साल 2024 में बांग्लादेश को 133 रनों से शिकस्त दी.

कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत-वेस्टइंडीज के चौथे टी20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. इसके अलावा अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच को लाइव देखना चाहते हैं, तो JioHotstar (जियोहॉटस्टार) पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. यहां पर आप अलग-अलग भाषाओं में मैच का लुत्फ उठा पाएंगे.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, शिमरन हेटमायर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड और शमार स्प्रिंगर.