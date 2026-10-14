Home > खेल > IND vs WI: गंभीर के बर्थडे पर वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा गिफ्ट! चौथे टी20 मैच में होगी एंट्री, किसका कटेगा पत्ता?

IND vs WI: गंभीर के बर्थडे पर वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा गिफ्ट! चौथे टी20 मैच में होगी एंट्री, किसका कटेगा पत्ता?

IND vs WI 4th T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में चौथा टी20 मैच खेला जाएगा. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर इस मैच में वैभव सूर्यवंशी को मौका दे सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में खेले गए तीनों मैच में एक भी मुकाबला खेलने को नहीं मिला है.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 14, 2026 6:14:03 PM IST

क्या गौतम गंभीर चौथे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को देंगे मौका?
क्या गौतम गंभीर चौथे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को देंगे मौका?


IND vs WI, Vaibhav Sooryavanshi: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, जो शाम 7 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले में एक बार फिर से सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी. फैंस के मन में सवाल है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को इस मैच में मौका मिलेगा? वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, लेकिन भारतीय सरजमीं पर एक भी मैच नहीं खेला है.

अब फैंस उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि 14 अक्टूबर को टीम इंडिया के हेड कोच वैभव सूर्यवंशी को मौका दे सकते हैं. दरअसल, 14 अक्टूबर को हेड कोच गौतम गंभीर अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. इसी दिन भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच खेला जाना है. ऐसे में हो सकता है कि गंभीर अपने बर्थडे पर वैभव सूर्यवंशी को रिटर्न गिफ्ट दे दें.

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क्या चौथे टी20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी?

वैभव सूर्यवंशी एक सलामी बल्लेबाज हैं, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. हालांकि अभी मौजूदा भारतीय टीम में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी पर भरोसा जता रही है. अभिषेक शर्मा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, जिसके चलते उन्हें ड्रॉप करना नामुमकिन जैसा है. उन्होंने तीसरे टी20 में सिर्फ 30 गेंद पर 69 रनों की तूफानी पारी खेली थी.

वहीं, संजू सैमसन ने भी दूसरे टी20 मैच में 82 रनों की आतिशी पारी खेली थी. हालांकि वो तीसरे टी20 में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए थे. ऐसे में काफी कम उम्मीद है कि टीम मैनेजमेंट ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव करेगी. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के इस मैच में खेलने की संभावना काफी कम है. इसका मतलब है कि वैभव सूर्यवंशी को अपनी बारी के लिए अभी और इंतजार करना होगा.

कब शुरू होगा चौथा टी20?

भारत बनाम वेस्टइंडीज का चौथा टी20 मैच 14 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा. इसके लिए मैच से आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे टॉस किया जाएगा. भारतीय टीम इस मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी. अगर भारतीय टीम इस मैच में जीत हासिल करती है, तो सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त बना लेगी. वहीं, शे होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम चौथे टी20 में वापसी करके सीरीज को 2-2 से बराबर करना चाहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत की संभावित प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग XI: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कीमो पॉल, शमार स्प्रिंगर, रोस्टन चेज, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोटी.

Tags: Gautam Gambhirind vs wiVaibhav Sooryavanshi
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