IND vs WI: गंभीर के बर्थडे पर टीम इंडिया की हार, श्रेयस अय्यर का भी टूटा दिल, इस बात का हो रहा अफसोस

IND vs WI 4th T20: हेड कोच गौतम गंभीर के जन्मदिन के मौके पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. वैसे तो कप्तान श्रेयस अय्यर की टीम कोच गंभीर को गिफ्ट में सीरीज की जीत देने वाले थे, लेकिन उसका इंतजार थोड़ा बढ़ गया. चौथे टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रनों से हरा दिया. इसी के साथ भारत-वेस्टइंडीज की टी20 सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है. इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 247 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया 223 रन के स्कोर पर सिमट गई.

इस मुकाबले में मिली हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर भी दुखी दिखाई दिए. उन्होंने मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कहा कि उनकी टीम अपनी सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर पाई. उन्होंने माना कि टीम इंडिया की गेंदबाजी में ही कमी रह गई थी, जिससे हार का सामना करना पड़ा.

हार के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर?

मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने बताया कि आखिर इस मुकाबले में टीम इंडिया से कहां चूक हुई. कप्तान ने कहा कि 250 रन का पीछा करते हुए एक खास तरह की आक्रामकता दिखानी होती है. कप्तान को अपनी टीम का टारगेट चेज करने का तरीका पसंद आया, लेकिन उन्होंने अफसोस जताया की गेंदबाजी अच्छी नहीं रही.

श्रेयस अय्यर ने माना कि उनकी टीम गेंदबाजी की अपनी प्लानिंग को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाई और वहां पर मैच में पीछे हो गए. उन्होंने कहा कि विपक्षी टीम ने फील्ड का अच्छा इस्तेमाल किया. उन्हें इसका क्रेडिट मिलना चाहिए. पिच पर गेंद रुककर और थोड़ा उछाल के साथ आ रही थी, उनके गेंदबाजों को भी यह बात समझ आ गई थी. भारतीय कप्तान ने आगे कहा कि 5वां मैच दिलचस्प होने वाला है.

वेस्टइंडीज ने कैसे जीता मैच?

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. विंडीज ने 20 ओवर में सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम सिर्फ 223 रन के स्कोर पर सिमट गई. वेस्टइंडीज की जीत के हीरो कप्तान शे होप और तेज गेंदबाज कीमो पॉल रहे. शे होप ने पहले बल्ले से तूफानी पारी खेलते हुए 50 ओवर में 102 रन बना दिए. इसके दम पर वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रनों का टारगेट दिया. भारतीय टीम ने तेज शुरुआत शुरुआत भी की.

संजू सैमसन ने सिर्फ 20 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया. हालांकि फिर कीमो पॉल ने संजू को आउट कर पवेलियन भेज दिया. फिर उसी ओवर में कीमो पॉल ने ईशान किशन को भी आउट कर दिया. कीमो पॉल ने इस मुकाबले में कुल 5 विकेट लिए और भारतीय टीम की बल्लेबाजों को 223 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया. इसके चलते वेस्टइंडीज ने यह मुकाबला 24 रन से जीत लिया.