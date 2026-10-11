IND vs WI: नीतीश रेड्डी IN, प्रिंस यादव को भी मौका… तीसरे टी20 में बदली भारत की प्लेइंग XI, किसका कटा पत्ता?

IND vs WI 3rd T20 Playing XI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 2 बड़े बदलाव किए हैं. स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे और स्पिनर कुलदीप यादव को बाहर किया गया है. शिवम दुबे की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. इसके अलावा कुलदीप यादव की जगह तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका दिया गया है. इन दोनों प्लेयर्स को अभी तक इस सीरीज में मौका नहीं दिया गया था. हालांकि अब उन्हें खेलने का मौका मिला है. वहीं, 15 साल के खब्बू बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया है. उन्हें अभी तक भारतीय सरजमीं पर एक भी इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. वेस्टइंडीज की टीम ने इस मैच में 2 बड़े बदलाव किए हैं. स्टार स्पिनर अकील हुसैन और धाकड़ ऑलराउंडर रोमारियो शेपर्ड को प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया है. उनकी जगह पर क्वेंटिन सैम्पसन और कीमो पॉल को मौका दिया गया है.

इस मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतर रही है. पिछले मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी और वेस्टइंडीज के सामने 250 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा किया था. हालांकि वेस्टइंडीज की टीम ने इस टारगेट को 9 गेंद बाकी रहते ही चेज कर लिया था. ऐसे में इस मुकाबले में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगी.

Here’s a look at #TeamIndia’s Playing XI for the 3️⃣rd T20I 🙌 Nitish Kumar Reddy and Prince Yadav come into the XI 📝 Updates ▶️ https://t.co/0ve4uDWSIn #INDvWI | @mflone_ https://t.co/B3yG1jMZ2Y — BCCI (@BCCI) October 11, 2026

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कीमो पॉल, रोस्टन चेज, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती.