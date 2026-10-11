IND vs WI 3rd T20I: हारते-हारते जीती टीम इंडिया, फैंस की अटक गई थी सांसें, फिर अर्शदीप-नमन का चला जादू, भारत ने जीता मैच

IND vs WI 3rd T20I Match Result: भारतीय टीम ने तीसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ भारतीय टीम ने टी20 सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है. इस मैच में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी वेस्टइंडीज की टीम 209 रन ही बना पाई. इसके चलते टीम इंडिया ने 14 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया. हालांकि एक समय पर वेस्टइंडीज से इस मैच में अपना शिकंजा कस लिया था, लेकिन फिर अर्शदीप सिंह और नमन धीर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को मैच जिता दिया.

अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले में 3 विकेट चटकाए, जबकि नमन धीर ने 2 विकेट अपने नाम किए. वहीं, बल्ले से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी चमक बिखेरी. उन्होंने पहली पारी में महज 30 गेंदों पर 69 रनों की तूफानी पारी खेली. जानें कैसा रहा मैच…

अभिषेक के तूफान में उड़ी वेस्टइंडीज

इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था. भारतीय टीम की शुरुआत थोड़ी खराब रही. संजू सैमसन सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद अभिषेक शर्मा ने ईशान किशन के साथ मिलकर पारी को संभाला. ईशान किशन ने 18 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली. वहीं, अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 18 गेंदों पर तूफानी फिफ्टी लगाई. इसके बाद 30 गेंद पर 69 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान श्रेयस अय्यर सिर्फ 1 रन बनाकर लौट गए, जबकि तिलक वर्मा ने 28 रनों की पारी खेली. इसके अलावा नीतीश रेड्डी ने 21, अक्षर पटेल ने 20 और प्रिंस यादव ने 13 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने वेस्टइंडीज के सामने 224 रनों का स्कोर खड़ा किया.

वेस्टइंडीज ने कैसे जीता मैच?

वेस्टइंडीज ने 224 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 7 रन के स्कोर पर कप्तान शे होप का विकेट गंवा दिया. इसके बाद शिमरन हेटमायर और कामिल पूरन ने पारी को संभाला. पूरन 27 गेंद पर 42 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हेटमायर ने 26 गेंदों पर 42 रन बनाए. इसके बाद शेरफेन रदरफोर्ड और क्वेंटिन सैम्पसन के बीच 27 गेंद पर 46 रनों की साझेदारी की. उस समय पर ऐसा लग रहा था वेस्टइंडीज आसानी से इस मैच को अपने नाम कर लेगी. इस बीच तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने रदरफोर्ड को बोल्ड कर दिया. इसके बाद कीमो पॉल को भी अपना शिकार बनाया.

वहीं, नमन धीर ने सलामी बल्लेबाज कामिल पूरन को आउट किया, जो क्रीज पर सेट हो चुके थे. कामिल के अलावा नमन ने शिमरन हेटमायर को भी आउट किया, जो 43 रन बनाकर खेल रहे थे. भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के आगे वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 209 रन ही बना पाई. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए, जबकि नमन धीर ने 2 विकेट हासिल किया. इसके अलावा अक्षर पटेल और नीतीश रेड्डी ने भी 1-1 विकेट हासिल किया. इसके दम पर भारत ने 14 रन से मैच जीत लिया.