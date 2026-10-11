IND vs WI: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, T20I में ठोके सबसे तेज 2000 रन, सूर्या का रिकॉर्ड ध्वस्त

Abhishek Sharma World Record: भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ा. सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल में 1,164 गेंदों पर अपने 2,000 रन पूरे किए थे. वहीं, अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 1,024 गेंदों पर ही यह मुकाम हासिल कर लिया.

इसी के साथ वह इस फॉर्मेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 2,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 में अभिषेक शर्मा ने 33वां रन लेते ही यह उपलब्धि हासिल की. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 30 गेंद पर 69 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के लगाए.

सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज

टी20 इंटरनेशनल में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 2,000 रन पूरे करने के मामले में अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं, सूर्यकुमार यादव दूसरे नंबर पर हैं. इसके अलावा तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच हैं, जिन्होंने 1,283 गेंदों पर यह कारनामा किया था, जबकि उनके साथी ग्लेन मैक्सवेल ने 1,304 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया था. वहीं, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने 1,390 गेंदों पर टी20 इंटरनेशनल में अपने 2,000 रन पूरे किए थे. टी20 में अपने दो हजार रन पूरे कर चुके हैं जबकि न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट ने 1395 गेंदों पर दो हजार का आंकड़ा छूआ था.

2⃣0⃣0⃣0⃣ T20I runs ✅ A major milestone for Abhishek Sharma 👌👌 Updates ▶️ https://t.co/0ve4uDWSIn #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @OfficialAbhi04 https://t.co/mdBTBjCmHH — BCCI (@BCCI) October 11, 2026

अभिषेक ने की सूर्या के रिकॉर्ड की बराबरी

अभिषेक शर्मा ने अपनी इस पारी के दौरान 5 छक्के लगाए. इसी के साथ वह एक कैलेंडर ईयर (फुल मेंबर टीम के बल्लेबाज) में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल सिक्स लगाने के मामले में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं. सूर्यकुमार यादव ने साल 2022 में 68 टी20 इंटरनेशनल सिक्स लगाए थे. वहीं, अभिषेक शर्मा इस साल 2026 में अभी तक 68 छक्के लगा चुके हैं. उनके पास अगले मैच में सूर्या के इस महारिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो भारतीय टीम तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी. संजू सैमसन सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने पारी संभाली. ईशान किशन 37 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद पर 69 रन बनाए. फिलहाल भारतीय टीम ने 16 ओवर में 6 विकेट खोकर 187 रन बना लिए हैं. तिलक वर्मा और अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं.