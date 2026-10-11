IND vs WI: क्या तीसरे टी20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? हार के बाद बदलेगी भारत की प्लेइंग XI, किसका कटेगा पत्ता?

IND vs WI 3rd T20 Playing XI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है. इस सीरीज का तीसरा मुकाबला 11 अक्टूबर यानी रविवार को खेला जाएगा, जो इंदौर के होल्कर स्टेडियम में होगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम वापसी करने के इरादे से उतरेगी, जबकि वेस्टइंडीज बढ़त बनाना चाहेगी. फिलहाल यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. भारत ने पहले टी20 में वेस्टइंडीज को हराया था, जिसके बाद वेस्टइंडीज ने पलटवार करते हुए दूसरा मुकाबला जीता था.

दूसरे टी20 में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था. वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 250 रन का टारगेट चेज कर लिया था. ऐसे में भारतीय टीम तीसरे टी20 में कुछ बदलाव के साथ मैदान पर उतर सकती है. इस बीच एक बार फिर से बड़ा सवाल है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को इस मैच में मौका मिलेगा या नहीं? आइए जानते हैं कैसी होगी प्लेइंग-11…

क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

भारत बनाम वेस्टइंडीज के दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम की बल्लेबाजी शानदार रही थी. भारत के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने 41 गेंद पर 82 रनों की तूफानी पारी खेली थी. वहीं, ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने भी तूफानी पारियां खेली थीं. अभिषेक शर्मा ने भी टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाई थी. ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट ओपनिंग जोड़ी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी. इसका साफ मतलब है कि वैभव सूर्यवंशी को तीसरे टी20 में भी एक बार फिर बेंच पर बैठना पड़ सकता है.

तीसरे टी20 में किसका कटेगा पत्ता?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीसरे टी20 में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. भारतीय टीम 249 रनों का स्कोर डिफेंड करने में नाकाम रही थी. इसके चलते माना जा रहा है कि तीसरे टी20 में भारतीय टीम अपनी गेंदबाजी में कुछ बदलाव कर सकती है. बताया जा रहा है कि शिवम दुबे की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया जा सकता है. दूसरे टी20 में शिवम दुबे ने गेंद से काफी निराश किया था. वहीं, नीतीश कुमार रेड्डी को अभी तक इस सीरीज में मौका नहीं मिला है. ऐसे में शिवम दुबे को आराम देकर नीतीश रेड्डी को प्लेइंग-11 में लाया जा सकता है.

तीसरे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे/नीतीश रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव.