Video: मैदान पर भारत-वेस्टइंडीज की जंग, तो स्टैंड्स में फैंस के बीच घमासान, होल्कर स्टेडियम में जमकर हुआ बवाल

Fans Clash In Holkar Stadium: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच तीसरा टी20 मुकाबला रविवार (11 अक्टूबर) को खेला गया. यह मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में हुआ, जिसमें भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया. जहां एक ओर भारतीय खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ फैंस ने स्टेडियम को अखाड़ा बना दिया. दरअसल, मैच के दौरान कुछ फैंस के बीच हिंसक झड़प हो गई. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें 2 लोग साफतौर पर हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं. इस झड़प के कारण मैच का रोमांच थोड़ा कम हो गया, लेकिन दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली.

फैंस के बीच क्यों हुई मारपीट?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 लोग कथित तौर पर स्टैंड में हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं. इनमें से एक दर्शक ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहनी हुई है और हाथ में तिरंगा भी पकड़े हुए है. वह व्यक्ति दूसरे शख्स पर हमला करता दिखाई दे रहा है. इस दौरान वे फिलसकर दूसरी लाइन की सीटों पर गिर गए. बताया जा रहा है कि उन दोनों के बीच सीट को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो थोड़ी ही देर में मारपीट में बदल गई. हालांकि अभी तक झगड़े का सटीक कारण पता नहीं चल पाया है. नीचे देखें वीडियो…

Lafda between two guys at Holkar Stadium during the India vs West Indies T20 match in Indore. https://t.co/8Mc2o0y6Lg — IndianLafda (@IndianLafdaa) October 12, 2026







भारत-वेस्टइंडीज के बीच मैदान पर कड़ी टक्कर

वहीं, मैच की बात करें, तो भारत ने इंदौर में खेले गए तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 223 रन बनाए थे. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद पर 69 रनों की पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 37 रन बनाए. इसके अलावा तिलक वर्मा ने 28 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 224 रनों का लक्ष्य दिया.

इसके जवाब में उतरी वेस्टइंडीज की टीम 209 रन ही बना पाई. विंडीज की ओर से शिमरन हेटमायर ने 43 रन बनाए, जबकि कामिल पूरन ने 42 रनों की पारी खेली. उनके अलावा शेरफेन रदरफोर्ड ने 32 और शमार स्प्रिंगर ने 35 रनों की पारी खेली. हालांकि इसके बावजूद वेस्टइंडीज को 14 रन से हार का सामना करना पड़ा. अब दोनों टीमों का मुकाबला 14 अक्टूबर को चौथे टी20 में होगा, जो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.