IND vs WI: सिराज-नीतीश IN, 2 प्लेयर बाहर… मुल्लांपुर वनडे में बदलेगी भारत की प्लेइंग XI, किसका कटेगा पत्ता?

IND vs WI 3rd ODI Playing XI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर यानी शनिवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में होगा, जो दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी. भारत ने शुरुआती 2 मैचों में जीत हासिल कर वनडे सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई है. अब तीसरे वनडे में भारतीय टीम वेस्टइंडीज का सफाया करना चाहेगी. इस मैच में भारतीय टीम अपनी प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव कर सकती है. खासकर भारतीय टीम की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया जा सकतचा है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11…

मोहम्मद सिराज को मिलेगा मौका!

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका दिया जा सकता है. मोहम्मद सिराज को सीरीज के पहले 2 वनडे मैचों में प्लेइंग-11 में मौका नहीं दिया गया. हालांकि उन्हें तीसरे वनडे में मौका मिल सकता है, क्योंकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोटिल होने के कारण तीसरे और आखिरी वनडे से बाहर हो गए हैं. ऐसे में कृष्णा की जगह मोहम्द सिराज को शामिल किया जा सकता है, जो भारतीय गेंदबाजी अटैक को मजबूत बनाएंगे. मोहम्मद सिराज अपने साथ एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, जिनके पास गेंद से विकेट निकालने की क्षमता है.

नीतीश रेड्डी की होगी वापसी?

मोहम्मद सिराज के अलावा स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की भी प्लेइंग-11 में वापसी हो सकती है. नीतीश रेड्डी को दूसरे वनडे से बाहर किया गया था, जिनकी जगह आकिब नबी ने डेब्यू किया था. हालांकि आकिब नबी के लिए उनका इंटरनेशनल डेब्यू बेहद निराशाजनक रहा है. उन्होंने अपने 8.5 ओवर के स्पेल में 84 रन लुटाए थे, जबकि कोई सफलता नहीं मिली थी. ऐसे में प्लेइंग-11 में नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी हो सकती है.

क्या जायसवाल को मिलेगा मौका?

तीसरे वनडे से पहले बड़ा सवाल है कि क्या यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जाएगा. जायसवाल को अभी तक सीरीज के 2 वनडे मैचों में मौका नहीं मिला है. माना जा रहा है कि तीसरे वनडे में भी जायसवाल को मौका नहीं दिया जाएगा. दरअसल, पिछले 2 मैचों में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में भारतीय अपने बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी.

तीसरे वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार.