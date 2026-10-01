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Team India Next Match: टीम इंडिया ने सीरीज पर किया कब्जा, अब क्लीन स्वीप की बारी, वेस्टइंडीज से कब-कहां होगी अगली भिड़ंत?

Team India Next Match: भारत ने दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. अब भारतीय टीम तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को हराकर क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह मुकाबला कब-कहां खेला जाएगा.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 1, 2026 1:07:54 AM IST

भारत-वेस्टइंडीज का तीसरा वनडे कब-कहां होगा?
भारत-वेस्टइंडीज का तीसरा वनडे कब-कहां होगा?


Team India Next Match: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच बुधवार (30 सितंबर) को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से बुरी तरह हरा दिया. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 223 रनों की पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा ने 101 रन बनाए. इसके दम पर भारत ने आसानी से मैच अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ भी शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 2-0 से इस वनडे सीरीज पर कब्जा जमा लिया है.

भारत ने रविवार को खेले गए सीरीज के पहले वनडे मैच में भी वेस्टइंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दी थी. अब 3 अक्टूबर को सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम अपना लाज बचाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. जानें कब-कहां खेला जाएगा तीसरा वनडे…

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कब-कहां खेला जाएगा मैच?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच 3 अक्टूबर यानी शनिवार को खेला जाएगा. ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में होगा, जो मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. यह मुकाबला दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले टॉस किया जाएगा.

कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत बनाम वेस्टइंडीज (IND vs WI) के तीसरे वनडे मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप हिंदी और अंग्रेजी समेत अलग-अलग भाषाओं में मैच का लुत्फ उठा पाएंगे. वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज का मैच देखना चाहते हैं, तो इसका भी तरीका है. JioHotstar के एप और वेबसाइट पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. यहां पर आप हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में कमेंट्री के मैच देख सकते हैं.

दूसरे वनडे में क्या-क्या हुआ?

भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) का दूसरा वनडे मैच काफी रोमांचक रहा. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 405 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. विंडीज की ओर से सलामी बल्लेबाजी जॉन कैम्पबेल (101 रन) ने तूफानी शतक लगाया. उनके अलावा कप्तान शाई होप ने 104 रन बनाए, जबकि आमिर जंगू ने 114 रनों की पारी खेली.

इसके दम पर वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रनों का विशाल टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया ने सिर्फ 43.3 ओवर में ही टारगेट चेज कर लिया. भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 101 रन बनाए. वहीं, कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 223 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इसके दम पर भारत ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया.

Tags: ind vs wi
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