IND vs WI: गौतम गंभीर तीसरे वनडे में मिली हार से निराश? सीरीज खत्म होते ही आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?

IND vs WI ODI Series: भारत बनाम वेस्टइंडीज की 3 मैचों की वनडे सीरीज खत्म हो गई है. इस सीरीज में भारतीय टीम ने 2-1 से जीत दर्ज की. भारत ने शुरुआती दोनों वनडे में जीत दर्ज की, लेकिन तीसरे और आखिरी वनडे में वेस्टइंडीज ने बाजी मार ली. वेस्टइंडीज ने न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे वनडे में भारतीय टीम को 5 विकेट से हराया और क्लीन स्वीप होने से खुद बचा लिया. तीसरे वनडे में मिली हार के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन सामने आया है. गौतम गंभीर ने सीरीज के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की. इसमें पोस्ट में उन्होंने वेस्टइंडीज की टीम को बधाई दी. गंभीर ने अपने पोस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भी जमकर तारीफ की. देखें गंभीर ने क्या लिखा…

गंभीर ने क्या लिखा?

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट शेयर किया. गंभीर ने पोस्ट में लिखा, ‘यह सीरीज भरोसे और कड़ी मेहनत से जीती गई है. हमें अपने लड़कों पर गर्व है. वेस्टइंडीज का भी सम्मान है कि उन्होंने हमें इसे हासिल करने के लिए कड़ी टक्कर दी.’

A series won through belief and hard work. Proud of our boys. Respect to West Indies for making us earn it. 🇮🇳 https://t.co/VjXOO6N00C — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 3, 2026

तीसरे वनडे में क्यों हारा भारत?

भारतीय टीम को तीसरे और आखिरी वनडे में हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 351 रन बनाए थे. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 92 रन बनाए. वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने 87 गेंद पर 129 रनों की नाबाद पारी खेली थी. इसके दम पर भारत ने वेस्टइंडीज को 352 रनों का टारगेट दिया.

वेस्टइंडीज ने इस टारगेट को 48.2 ओवर में चेज कर लिया. वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान शाई होप ने 162 रनों की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा आमिर जांगू ने 67 रन बनाए, जबकि कीमो पॉल ने 44 रनों की पारी खेली. वहीं, गुडाकेश मोती ने नाबाद 19 रनों का योगदान किया. इसके दम पर वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया.

अब टी20 सीरीज में होगी टक्कर

वनडे सीरीज खत्म होने के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा. फैंस इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी खेलते दिखाई देंगे.

भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20: 6 अक्टूबर 2026 (लखनऊ)

दूसरा टी20: 9 अक्टूबर 2026 (रांची)

तीसरा टी20: 11 अक्टूबर 2026 (इंदौर)

चौथा टी20: 14 अक्टूबर 2026 (हैदराबाद)

पांचवा टी20: 17 अक्टूबर 2026 (बेंगलुरु)