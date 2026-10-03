Home > खेल > IND vs WI: KL राहुल की सेंचुरी बेकार, शाई होप के शतक से जीती वेस्टइंडीज, भारत ने 2-1 से सीरीज पर जमाया कब्जा

IND vs WI: KL राहुल की सेंचुरी बेकार, शाई होप के शतक से जीती वेस्टइंडीज, भारत ने 2-1 से सीरीज पर जमाया कब्जा

भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. कप्तान शाई होप ने नाबाद 162 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम को 352 रन के लक्ष्य तक पहुंचाया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 351 रन बनाए थे, जिसमें केएल राहुल के नाबाद 129 और रोहित शर्मा के 92 रन शामिल थे. हालांकि, यह सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम की.

By: Satyam Sengar | Published: October 3, 2026 11:11:29 PM IST

शाई होप के शतक से जीती वेस्टइंडीज.
शाई होप के शतक से जीती वेस्टइंडीज.


India vs West Indies 3rd ODI: भारत के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 351 रन बनाए थे. इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 48.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 352 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस जीत के सबसे बड़े हीरो कप्तान शाई होप रहे, जिन्होंने नाबाद 162 रन की शानदार पारी खेली. वेस्टइंडीज की जीत के साथ यह सीरीज 2-1 पर खत्म हुई.

धाकड़ बल्लेबाज शाई होप ने 143 गेंदों का सामना करते हुए 17 चौके और 3 छक्के लगाए. उन्होंने 113.29 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और आखिरी तक क्रीज पर टिके रहे. वेस्टइंडीज ने शुरुआती विकेट जल्दी गंवा दिया था, लेकिन होप ने एक छोर संभालकर पारी को आगे बढ़ाया. उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ शानदार शॉट लगाए और रन चेज को लगातार मजबूत बनाए रखा.

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शाई होप को मिला अमीर जांगू का साथ
शाई होप को दूसरे छोर पर अमीर जांगू का अच्छा साथ मिला. जांगू ने 56 गेंदों पर 67 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को संभाला. जांगू के रन आउट होने के बाद शेरफेन रदरफोर्ड और कीमो पॉल ने होप का साथ दिया. रदरफोर्ड ने 24 रन बनाए, जबकि कीमो पॉल ने सिर्फ 35 गेंदों में 44 रन ठोककर टीम की जीत आसान कर दी.

केएल राहुल की शतकीय पारी गई बेकार
इससे पहले भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 85 गेंदों पर 92 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने 87 गेंदों पर नाबाद 129 रन की शानदार पारी खेली. नमन धीर ने 30 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन बनाए. भारत ने 351 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया, लेकिन शाई होप की बेहतरीन पारी ने पूरी बाजी पलट दी. भारत की ओर से मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव और नमन धीर ने एक-एक विकेट लिया. होप की नाबाद 162 रन की पारी वेस्टइंडीज की जीत की सबसे बड़ी वजह बनी.

Tags: India vs West IndiesShai Hope
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