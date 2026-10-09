Home > खेल > IND vs WI: 249 रन बनाकर कैसे हारी टीम इंडिया? श्रेयस अय्यर ने बताई वो गलती, जिसने दूसरे टी20 में डुबोई लुटिया!

IND vs WI: 249 रन बनाकर कैसे हारी टीम इंडिया? श्रेयस अय्यर ने बताई वो गलती, जिसने दूसरे टी20 में डुबोई लुटिया!

Shreyas Iyer Statement: रांची में खेले गए दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराया. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 250 रनों का विशाल टारगेट चेज किया. यह वेस्टइंडीज का टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा रन चेज है. इस मैच में भारतीय टीम 249 रन बनाकर भी हार गई. इस हार पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का बयान सामने आया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 9, 2026 11:47:07 PM IST

दूसरे टी20 में हार के बाद क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर?
दूसरे टी20 में हार के बाद क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर?


Shreyas Iyer Statement: भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा. वेस्टइंडीज ने भारत को रांची में खेले गए इस मुकाबले में 6 विकेट से हराया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249 रन बनाकर बड़ा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन वेस्टइंडीज ने इस टारगेट को सिर्फ 18.3 ओवर में आसानी से चेज कर लिया. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में वेस्टइंडीज के लिए सबसे बड़ा रन चेज है. वेस्टइंडीज की इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही यह सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है. इस हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का बयान सामने आया है. मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि इस मैच में सेफ स्कोर क्या था, तो उन्होंने कहा कोई निश्चित स्कोर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ओस (Dew) की वजह से स्थिति मुश्किल हो जाती है.

मैच के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर?

दूसरा टी20 हारने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने ओस को गुनहगार माना. उन्होंने कहा कि इस पिच पर गलती की गुंजाइश बहुत कम थी. जरा सी भी गलती पर गेंद विकेट के पार जा रही थी. कुछ मौके चूक गए, लेकिन खेल में ऐसा होता ही है. अय्यर ने आगे कहा है कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की तारीफ तो बनती है, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. श्रेयस अय्यर ने कहा कि उन्हें संजू और अभिषेक से हम यही उम्मीद करते हैं. उनका और मयंक का प्रदर्शन लाजवाब रहा. उन 3 अहम विकेटों ने हमारी स्थिति को संभाला. आखिर में श्रेयस अय्यर ने माना की शे होप और शेरफेन रदरफोर्ड की साझेदारी के बाद मैच का रुख वेस्टइंडीज की ओर मुड़ गया था.

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दूसरे टी20 में क्या-क्या हुआ?

इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था. भारतीय टीम ने शानदार बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए. भारत की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 41 गेंद पर 82 रनों की पारी खेली. उनके अलावा तिलक वर्मा ने नाबाद 44 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने 43 रन बनाए. वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 40 रन और अभिषेक शर्मा ने 20 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने वेस्टइंडीज के सामने 250 रनों का टारगेट खड़ा किया. इसके जवाब में उतरी वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया.

वेस्टइंडीज का ऐतिहासिक रन चेज

वेस्टइंडीज ने जब टारगेट का पीछा करना शुरू किया, तो बेहद खराब शुरुआत रही. वेस्टइंडीज ने सिर्फ 5 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए. इसके बाद कप्तान शे होप ने शेरफेन रदरफोर्ड के साथ मिलकर पारी को संभाला. उनके बीच 54 गेंद पर 120 रनों की तूफानी साझेदारी हुई. रदरफोर्ड 37 गेंद पर 84 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद रोमारियो शेपर्ड ने शे होप के साथ मिलकर मोर्चा संभाला. शेपर्ड ने 13 गेंदों पर ही 34 रन ठोक दिए. वहीं, शे होप ने 45 गेंदों पर शतक ठोककर अपनी टीम को जीत दिलाई. वेस्टइंडीज ने सिर्फ 18.3 ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया.

Tags: home-hero-pos-5ind vs wiShreyas Iyer
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