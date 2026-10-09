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IND vs WI 2nd T20: 249 रन बनाकर भी हारा भारत, शे होप के शतक ने पलटा मैच, वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से रौंदा

IND vs WI 2nd T20: वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हराकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 250 रन का टारगेट सिर्फ 18.3 ओवर में चेज कर लिया, जो टी20 इंटरनेशनल में उनका सबसे बड़ा रन चेज है. वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने नाबाद 102 रनों की पारी खेली.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 9, 2026 10:57:49 PM IST

वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 में भारतीय टीम को 6 विकेट से हराया.
वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 में भारतीय टीम को 6 विकेट से हराया.


IND vs WI 2nd T20: वेस्टइंडीज ने रांची में खेले गए दूसरे टी20 में भारतीय टीम को 6 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज ने इस टारगेट को 9 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया. यह वेस्टइंडीज का टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा रन चेज है. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने महज 45 गेंदों पर नाबाद 102 रनों की शतकीय पारी खेली. उनके अलावा रोमारियो शेपर्ड ने सिर्फ 13 गेंद पर नाबाद 34 रन बनाए, जबकि शेरफेन रदरफोर्ड ने 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके दम पर वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 में भारत को हरा दिया. वेस्टइंडीज की जीत के साथ ही यह सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है.

Tags: ind vs wiShai Hope
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