IND vs WI: क्या आज फिर वैभव सूर्यवंशी पिलाएंगे पानी! दूसरे टी20 में भी गंभीर नहीं देंगे मौका, क्या बन रहे समीकरण?

IND vs WI 2nd T20, Vaibhav Sooryavanshi: क्या 15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आज वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में खेलने का मौका मिलेगा? ये सवाल एक बार फिर से सभी भारतीय फैंस की जुबान पर है. 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाना है, जो रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा. फैंस इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को खेलते देखना चाहते हैं. उन्हें 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेले गए पहले टी20 में खेलने का मौका नहीं मिला था.

वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 से दूर रखा गया था, जबकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने ओपनिंग की थी. उस मुकाबले में भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन संजू सैमसन फ्लॉप रहे. ऐसे में सवाल है कि क्या संजू सैमसन को ड्रॉप करके दूसरे टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाएगा? जानें कैसी होगी प्लेइंग-11….

वैभव सूर्यवंशी का भारत में नहीं हुआ डेब्यू

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक भारत के लिए 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. हालांकि उन्होंने अभी तक भारत में एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था, जिसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर गए थे. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी को जापान में एशियन गेम्स में भी मौका मिला. हालांकि अभी तक वे भारत में अपना इंटरनेशनल डेब्यू नहीं कर पाए. सोशल मीडिया पर फैंस वैभव को प्लेइंग-11 में शामिल करने की मांग कर रहे हैं.

क्या वैभव सूर्यवंशी फिर पिलाएंगे पानी?

बेबी बॉस के नाम से मशहूर वैभव सूर्यवंशी को रांची टी20 मैच से पहले नेट्स में बल्लेबाजी करते देखा गया. इस मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी ने प्रैक्टिस सेशन में बड़े-बड़े शॉट्स लगाए. उन्हें जमकर चौके-छक्के उड़ाए. ऐसे में फैंस उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वैभव को दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मौका दिया जा सकता है. हालांकि आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी का इस मैच में खेलना भी मुश्किल लग रहा है.

Vaibhav Sooryavanshi only dealing in sixes during practice session today at JSCA stadium, Ranchi! ☠️🔥🏏 – Head Coach Gautam Gambhir watching & Vaibhav smashing. 🥵 https://t.co/2UmwKIIYKO — Rohit Sharma Fan (@hitmanfanfollow) October 8, 2026

दरअसल, मौजूदा समय में भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दो सलामी बल्लेबाज हैं. अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जबकि संजू सैमसन उनका साथ दे रहे हैं. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पहले ही कह चुके हैं कि संजू सैमसन पहले से टीम में हैं. ऐसे में उन्हें ही पहले मौका दिया जाएगा. वैभव सूर्यवंशी अभी कुछ समय पहले आए हैं. अभी उन्हें अपनी बारी के लिए इंतजार करना होगा.

वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड

बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक टी20 इंटरनेशनल में कुल 8 मैच खेले हैं. इसमें उनके बल्ले से 186.36 के स्ट्राइक रेट से 246 रन आए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उन्होंने 22 चौके और 18 छक्के लगाए हैं, जिससे पता चलता है कि वह कितने विस्फोटक बल्लेबाज हैं.