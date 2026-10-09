Home > खेल > IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी के साथ नाइंसाफी! रांची टी20 में भी नहीं मिला मौका, आखिर किसने रोका है रास्ता?

IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी के साथ नाइंसाफी! रांची टी20 में भी नहीं मिला मौका, आखिर किसने रोका है रास्ता?

IND vs WI 2nd T20: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर मौका नहीं दिया गया. टीम मैनेजमेंट ने युवा सलामी बल्लेबाज वैभव को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया. उनकी जगह पर गौतम गंभीर ने एक बार फिर संजू सैमसन पर भरोसा जताया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 9, 2026 7:12:21 PM IST

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं मिला मौका?
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं मिला मौका?


IND vs WI 2nd T20: भारत और वेस्टइंडीज के बीच रांची में दूसरा टी20 मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में भी भारतीय टीम के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला. वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 मैच में भी मौका नहीं मिला था. अब दूसरे टी20 से भी उन्हें दूर रखा गया है, जबकि वो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट ने खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन पर भरोसा जताया है. संजू सैमसन पिछले 3 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए हैं.

इस सीरीज के पहले मैच में भी संजू सिर्फ 11 रन ही बना पाए थे. वहीं, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 38 रनों की तूफानी पारी खेली थी. इससे पहले जिम्बाब्वे दौरे पर वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे. ऐसे में फैंस का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी के साथ नाइंसाफी हो रही है. सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है. हालांकि बड़ा सवाल है कि आखिर वैभव सूर्यवंशी का रास्ता कौन रोक रहा है?

You Might Be Interested In

किसने रोका है वैभव सूर्यवंशी का रास्ता?

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी को अभी प्लेइंग-11 में शामिल न करने का फैसला किया है. उनका कहना है कि संजू सैमसन पहले से टीम में हैं, जिसके चलते उन्हें मौका दिया जाएगा. वहीं, वैभव सूर्यवंशी अभी जल्दी ही टीम में आए हैं. ऐसे में उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा. गंभीर ने साफ कर दिया है कि जिस ओपनिंग जोड़ी ने पिछले 2-3 सालों से इतना शानदार प्रदर्शन किया है, वो उसी जोड़ी के साथ आगे बढ़ेंगे. इससे साफ जाहिर है कि वैभव को अभी और इंतजार करना होगा.

वेस्टइंडीज ने चुनी गेंदबाजी

भारत बनाम वेस्टइंडीज का दूसरा टी20 मैच रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है. पिछले मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था. ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम उसी प्लेइंग-11 के साथ उतरी है.

दूसरे टी20 में दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, शमर स्प्रिंगर, अकील हुसैन, शमर जोसेफ.

Tags: ind vs wiVaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अमन गांधी ने काजी तौकीर पर क्या दिया विवादित बयान?

October 9, 2026

एक्स के टॉर्चर से फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस

October 9, 2026

पॉकेट फ्रेंडली इंटरनेशनल ट्रिप: ₹1 लाख में घूमिए 8 देश

October 9, 2026

Navratri 2026: 8 देवी मंदिर, जहां उमड़ता है भक्तों का...

October 8, 2026

भारत का ऐसा रहस्यमयी किला जो बदलता हैं रंग

October 7, 2026

इशिता दत्ता ने शेयर की ‘दृश्यम 3’की BTS तस्वीरें

October 7, 2026
IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी के साथ नाइंसाफी! रांची टी20 में भी नहीं मिला मौका, आखिर किसने रोका है रास्ता?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी के साथ नाइंसाफी! रांची टी20 में भी नहीं मिला मौका, आखिर किसने रोका है रास्ता?
IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी के साथ नाइंसाफी! रांची टी20 में भी नहीं मिला मौका, आखिर किसने रोका है रास्ता?
IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी के साथ नाइंसाफी! रांची टी20 में भी नहीं मिला मौका, आखिर किसने रोका है रास्ता?
IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी के साथ नाइंसाफी! रांची टी20 में भी नहीं मिला मौका, आखिर किसने रोका है रास्ता?
IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी के साथ नाइंसाफी! रांची टी20 में भी नहीं मिला मौका, आखिर किसने रोका है रास्ता?