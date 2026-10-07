Team India Next Match: पहले मैच में रौंदा, भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टी20 मुकाबला कब, कहां होगी टक्कर?

Team India Next Match: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से बुरी तरह हरा दिया. इस जीत के साथ भारत ने इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. अब दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज की टीम भारत को हराकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी. वहीं, श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया दूसरे टी20 में भी जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 से मजबूत बढ़त बनाना चाहेगी. ऐसे में इस मुकाबले में भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. जानिए कब-कहां खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टी20 मैच…

कब-कहां खेला जाएगा दूसरा टी20?

भारत बनाम वेस्टइंडीज का दूसरा टी20 मुकाबला 9 अक्टूबर यानी शुक्रवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कॉन्प्लेक्स में खेला जाएगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा. इसके लिए मैच से आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे टॉस किया जाएगा. बता दें कि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार (JioHotstar) के एप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर किया जाएगा.

पहले टी20 में वेस्टइंडीज का बुरा हाल!

लखनऊ में खेले गए वेस्टइंडीज को भारत के खिलाफ 8 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 19.1 ओवर में 171 रन के स्कोर पर सिमट गई. वेस्टइंडीज की ओर से शेरफेन रदरफोर्ड ने 34 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कप्तान शाई होप ने 37 गेंद पर 52 रन बनाए. वहीं, अकील हुसैन ने 15 और कामिल पूरन ने 12 रन बनाए, जबकि अन्य कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया.

श्रेयस अय्यर के तूफान में उड़ी वेस्टइंडीज

भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 172 रनों का टारगेट आसानी से हासिल कर लिया. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 21 और संजू सैमसन ने 11 रन बनाए. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का तूफान आया. श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 43 गेंद पर नाबाद 102 रनों की पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 42 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. वहीं, ईशान किशन ने 27 गेंद पर नाबाद 37 रन बनाए. इसके दम पर भारत ने सिर्फ 14.4 ओवर यानी 32 गेंद बाकी रहते ही मुकाबला अपने नाम कर लिया.