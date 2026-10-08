IND vs WI: संजू सैमसन को बाहर बैठाएंगे गंभीर? वैभव सूर्यवंशी की होगी एंट्री, दूसरे टी20 में 2 बदलाव करेगी टीम इंडिया

IND vs WI 2nd T20 Playing XI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 9 अक्टूबर यानी शुक्रवार को रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाना चाहेगी. भारत ने पहले टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था. उस मुकाबले में भारत ने बल्ले और गेंद से दोनों ने दबदबा दिखाया था. हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने काफी निराश किया. ऐसे में दूसरे टी20 मैच में हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि दूसरे टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11…

क्या संजू की जगह खेलेंगे वैभव?

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को मौका दिया जा सकता है. वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है. संजू सैमसन पिछले मैच में बल्ले से पूरी तरह फ्लॉप रहे थे. उन्होंने 9 गेंद पर सिर्फ 11 रन बनाए थे, जिसमें उनके बल्ले से सिर्फ 1 चौका आया था. इससे पहले की 3 पारियों में संजू सैमसन (Sanju Samson) दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं. वह एशियन गेम्स में भी बुरी तरह फ्लॉप रहे थे. वहीं, वैभव सूर्यवंशी ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 21 गेंद पर 38 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 9 गेंद पर 15 रन बनाए थे. ऐसे में गौतम गंभीर दूसरे टी20 मैच में संजू को बाहर करके वैभव को मौका दे सकते हैं.

मयंक यादव भी होंगे बाहर?

दूसरे टी20 मैच में स्टार तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका दिया जा सकता है. प्रिंस यादव को मयंक यादव की जगह प्लेइंग-11 में लाया जा सकता है. मयंक यादव ने पहले टी20 मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया था. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 1 विकेट लेकर 40 रन खर्च किए थे. मयंक यादव अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण नहीं दिखा पाए थे. ऐसे में मयंक को बाहर करके प्रिंस यादव को मौका दिया जा सकता है. प्रिंस यादव ने भारत के लिए अभी तक 6 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें 9 विकेट हासिल किए हैं. इसके अलावा बाकी किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है.

दूसरे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी/संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्‍तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव/प्रिंस यादव.