IND vs WI Live Streaming: भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टी20 कब, कहां देख सकेंगे लाइव? FREE में देखने का भी जुगाड़

IND vs WI 2nd T20 Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला 9 अक्टूबर यानी शुक्रवार को खेला जाएगा, जो रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था. यह मुकाबला लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को खेला गया था, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने शतक लगाया था. श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रनों की पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने आसानी से मैच लिया था.

इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 से से बढ़त बना ली. अब भारतीय टीम 9 अक्टूबर को दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाना चाहेगी. वहीं, दूसरी ओर शाई होप की वेस्टइंडीज दूसरे टी20 मैच में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. जानें कब-कहां देख सकेंगा लाइव मैच…

कब-कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) का दूसरा टी20 मुकाबला 9 अक्टूबर (शुक्रवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कॉन्प्लेक्स में होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा. मैच से आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे टॉस किया जाएगा. इस मैच का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर किया जाएगा. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार (JioHotstar) के एप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. यहां पर फैंस अलग-अलग भाषाओं में मैच का लुत्फ उठा पाएंगे.

फ्री में कैसे दूसरे टी20 मैच?

अगर आप भारत बनाम वेस्टइंडीज का दूसरा टी20 मैच फ्री में देखना चाहते हैं, तो उसका भी जुगाड़ है. आप डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में बिना किसी खर्च के मैच का मजा ले सकते हैं. इसके लिए आपको किसी चैनल का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है. हालांकि आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

पहले टी20 में क्या-क्या हुआ?

पहले टी20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 171 रन सिमट गई थी. वेस्टइंडीज की ओर से शेरफेन रदरफोर्ड ने 34 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली थी, जबकि कप्तान शाई होप ने 37 गेंद पर 52 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 172 रनों का टारगेट आसानी से हासिल कर लिया.

भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 21 रन बनाए, जबकि संजू सैमसन सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने तूफानी पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई. श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 42 गेंद पर शतक लगा दिया. उन्होंने 43 गेंद पर नाबाद 102 रनों की पारी खेली. अय्यर के अलावा ईशान किशन ने भी 27 गेंद पर नाबाद 37 रन बनाए. इसके दम पर भारतीय ने सिर्फ 14.4 ओवर में टारगेट चेज कर लिया.