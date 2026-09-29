Home > खेल > IND vs WI: सिराज-आकिब की एंट्री, गुरनूर की छुट्टी! दूसरे वनडे में गंभीर करेंगे 2 बदलाव, ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI

IND vs WI: सिराज-आकिब की एंट्री, गुरनूर की छुट्टी! दूसरे वनडे में गंभीर करेंगे 2 बदलाव, ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI

IND vs WI 2nd ODI Predicted Playing XI: भारतीय टीम 30 सितंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे मैच खेलने उतरेगी. इस मुकाबले में भारतीय टीम अपनी प्लेइंग-11 में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है. जानें दूसरे वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 29, 2026 5:31:26 PM IST

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में सिराज और आकिब को मिल सकता है मौका.
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में सिराज और आकिब को मिल सकता है मौका.


IND vs WI 2nd ODI Predicted Playing XI: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है. भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया और सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई. अब इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच 30 सितंबर को खेला जाएगा, जो गुवाहाटी में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत हासिल कर  सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. हालांकि इस मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 बदल सकती है. हेड कोच गौतम गंभीर दूसरे वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि पहले वनडे में भारत की गेंदबाजी खराब रही थी. ऐसे में आइए जानते हैं दूसरे वनडे में भारत की प्लेइंग-11 में कौन-कौन से बदलाव होंगे?

मोहम्मद सिराज की होगी एंट्री!

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में मोहम्मद सिराज को मौका नहीं दिया गया था. उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार को मौका दिया गया था. प्रसिद्ध कृष्णा ने उस मैच में 2 विकेट चटकाए, लेकिन गुरनूर बरार फ्लॉप रहे. उन्होंने 10 ओवर की गेंदबाजी में बिना कोई विकेट लिए 60 रन लुटाए थे. ऐसे में दूसरे वनडे में गूरनूर बरार को बाहर करके मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 में लाया जा सकता है.

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क्या आकिब नबी करेंगे डेब्यू?

दूसरे वनडे मुकाबले (IND vs WI) में 29 साल के तेज गेंदबाज आकिब नबी को मौका मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. पिछले मैच में ऑलराउंडर नमन धीर ने भारत के लिए डेब्यू किया था. उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 5 ओवर में 33 रन लुटाए. भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर काफी मजबूत है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट अगले मुकाबले में आकिब नबी को मौका दे सकते हैं. आकिब नबी के आने से भारत को एक और तेज गेंदबाजी का ऑप्शन मिलेगा. साथ ही वो लोअर ऑर्डर में बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं.

क्या जायसवाल को मिलेगा मौका?

भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को आसानी से 8 विकेट से हराया था. ऐसे में टीम मैनेजमेंट अगले मैच में प्लेइंग-11 में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. इसका मतलब है कि युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को अभी अपनी बारी के लिए इंतजार करना होगा.

दूसरे वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग XI

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर/आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

Tags: ind vs wiMohammed Siraj
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