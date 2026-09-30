IND vs WI 2nd ODI: गिल- रोहित का धमाल… वेस्टइंडीज को हरा टीम इंडिया ने रचा इतिहास, सीरीज भी कर ली अपने नाम

भारत के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया. गिल ने सिर्फ 133 गेंदों में नाबाद 223 रन की पारी खेली और भारत को 406 रन के विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया. उनकी पारी में 26 चौके और 8 छक्के शामिल रहे. गिल ने 167.67 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और भारत ने 43.3 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. इस शानदार पारी के दम पर भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया.

इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 405 रन बनाए. जॉन कैंपबेल ने 68 गेंदों में 101 रन की तेज पारी खेली. कप्तान शाई होप ने भी 94 गेंदों पर 104 रन बनाए. इसके बाद अमीर जांगू ने भारतीय गेंदबाजों पर हमला करते हुए 77 गेंदों में 114 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 13 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. भारत की तरफ से गुनूर बराड़, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए.

रोहित शर्मा ने भी जड़ा शानदार शतक

406 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बेहतरीन शुरुआत दी. रोहित ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 75 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे. रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली ने गिल के साथ पारी को आगे बढ़ाया. कोहली ने 19 गेंदों पर 29 रन बनाए, लेकिन शमर जोसेफ की गेंद पर आउट हो गए. इसके बावजूद गिल ने रन बनाने की रफ्तार कम नहीं होने दी.

गिल ने गेंदबाजों की जमकर खबर ली

गिल ने एक छोर संभालकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा. उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए और तेजी से रन बटोरे. दोहरा शतक पूरा करने के बाद भी उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी. दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ ने भी नाबाद 31 रन बनाकर उनका साथ दिया. गिल आखिर तक क्रीज पर डटे रहे और भारत को लक्ष्य के करीब पहुंचाते रहे.

टीम इंडिया ने रचा इतिहास