Home > खेल > IND vs WI 2nd ODI: गिल- रोहित का धमाल… वेस्टइंडीज को हरा टीम इंडिया ने रचा इतिहास, सीरीज भी कर ली अपने नाम

IND vs WI 2nd ODI: गिल- रोहित का धमाल… वेस्टइंडीज को हरा टीम इंडिया ने रचा इतिहास, सीरीज भी कर ली अपने नाम

IND vs WI 2nd ODI: भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 405 रन बनाए थे. जवाब में शुभमन गिल ने 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर भारत को लक्ष्य तक पहुंचाया. भारत ने इसके साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली.

By: Satyam Sengar | Last Updated: September 30, 2026 10:33:42 PM IST

भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से रौंदा.
भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से रौंदा.


India vs West Indies 2nd ODI: भारत के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया. गिल ने सिर्फ 133 गेंदों में नाबाद 223 रन की पारी खेली और भारत को 406 रन के विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया. उनकी पारी में 26 चौके और 8 छक्के शामिल रहे. गिल ने 167.67 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और भारत ने 43.3 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. इस शानदार पारी के दम पर भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया.

इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 405 रन बनाए. जॉन कैंपबेल ने 68 गेंदों में 101 रन की तेज पारी खेली. कप्तान शाई होप ने भी 94 गेंदों पर 104 रन बनाए. इसके बाद अमीर जांगू ने भारतीय गेंदबाजों पर हमला करते हुए 77 गेंदों में 114 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 13 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. भारत की तरफ से गुनूर बराड़, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए.

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रोहित शर्मा ने भी जड़ा शानदार शतक
406 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बेहतरीन शुरुआत दी. रोहित ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 75 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे. रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली ने गिल के साथ पारी को आगे बढ़ाया. कोहली ने 19 गेंदों पर 29 रन बनाए, लेकिन शमर जोसेफ की गेंद पर आउट हो गए. इसके बावजूद गिल ने रन बनाने की रफ्तार कम नहीं होने दी.

गिल ने गेंदबाजों की जमकर खबर ली
गिल ने एक छोर संभालकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा. उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए और तेजी से रन बटोरे. दोहरा शतक पूरा करने के बाद भी उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी. दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ ने भी नाबाद 31 रन बनाकर उनका साथ दिया. गिल आखिर तक क्रीज पर डटे रहे और भारत को लक्ष्य के करीब पहुंचाते रहे.

टीम इंडिया ने रचा इतिहास

भारत ने 43.3 ओवर में 406 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया. गिल 223 रन बनाकर नाबाद रहे और उनकी पारी इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी बन गई. रोहित का शतक भी भारत के लिए बेहद अहम रहा, लेकिन गिल की दोहरी शतकीय पारी ने पूरे मैच का रुख बदल दिया. टीम इंडिया ने इसके साथ एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा. 2006 में साउथ अफ्रीका के  438 रन के लक्ष्य को हासिल करने के बाद, यह केवल दूसरी बार है जब वनडे में 400 से ज़्यादा का लक्ष्य हासिल किया गया है.

Tags: India vs West Indiesrohit sharmaSHUBMAN GILL
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