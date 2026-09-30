IND vs WI: आकिब नबी का डेब्यू, नीतीश रेड्डी OUT, दूसरे ODI में बदली भारत की प्लेइंग XI, विंडीज ने भी किए 4 बदलाव

IND vs WI 2nd ODI Playing 11: भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी में दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव किया गया है. जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी इस मुकाबले में भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं. आकिब नबी पहली बार भारतीय की जर्सी में खेलते दिखाई देंगे. उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी की जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. आकिब नबी ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में जम्मू-कश्मीर को पहली बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. अब वो भारत के लिए वनडे में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं. देखें दूसरे वनडे में भारत और वेस्टइंडीज की प्लेइंग-11…

भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

भारत ने दूसरे वनडे में एक बार फिर टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि पिच पर थोड़ी ज्यादा घास है. इसलिए ऐसा लगता है कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी ज्यादा मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि इस मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी की जगह आकिब नबी को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है, जो अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं.

वेस्टइंडीज ने किए 4 बड़े बदलाव

भारत के अलावा वेस्टइंडीज ने इस मैच में 4 बड़े बदलाव किए हैं. पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से करारी हार मिली थी, जिसके चलते इस मुकाबले में बड़ा बदलाव किया गया है. इस मुकाबले के लिए विंडीज की प्लेइंग-11 में ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड और कीमो पॉल को शामिल किया गया है. उनके अलावा तेज गेंदबाज शमार जोसेफ और युवा स्पिनर विटेल लॉज को भी मौका दिया गया है. इसकी वजह से मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती और ज्वेल एंड्रयू को बाहर किया गया है, जबकि जस्टिन ग्रीव्स चोटिल होने के कारण बाहर हो गए हैं.

दूसरे वनडे में भारत की प्लेइंग-11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रविंद्र जडेजा, आकिब नबी, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा

दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज की प्लेइंग-11

जॉन कैम्पबेल, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), आमिर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, कीमो पॉल, अल्ज़ारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडेन सील्स, विटेल लॉज.